Эстонцы начнут тестировать свой поезд на маршруте Валга-Рига

Тестовые рейсы необходимы для сертификации поездов на Латвийской железной дороге, чтобы можно было запустить прямое сообщение между Тарту и Ригой. «Пробные поездки на участке железной дороги Валга – Рига запланированы на 22–24 апреля, и в это время используемый в Эстонии трехвагонный поезд Stadler Flirt будет задействован для проведения испытаний систем мониторинга, безопасности, радиосвязи и других испытаний совместимости на латвийской инфраструктуре, а вся линия будет проложена вместе с необходимыми для эксплуатации второстепенными путями», – сообщил член правления Elron Мярт Эренпрейс. - Испытания двухвагонного поезда Stadler Flirt в феврале прошли успешно». По словам Эренпрейса, тестовые пробеги являются важной частью сертификации используемых в Эстонии пассажирских поездов Stadler Flirt для эксплуатации на Латвийских железных дорогах.