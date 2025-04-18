Эстонцы начнут тестировать свой поезд на маршруте Валга-Рига
Техинспекция Латвийской железной дороги выдала разрешение компании AS Eesti Liinirongid (Elron) на проведение тестовых рейсов трехвагонного поезда Stadler Flirt на участке железной дороги Валга–Рига.
Тестовые рейсы необходимы для сертификации поездов на Латвийской железной дороге, чтобы можно было запустить прямое сообщение между Тарту и Ригой. «Пробные поездки на участке железной дороги Валга – Рига запланированы на 22–24 апреля, и в это время используемый в Эстонии трехвагонный поезд Stadler Flirt будет задействован для проведения испытаний систем мониторинга, безопасности, радиосвязи и других испытаний совместимости на латвийской инфраструктуре, а вся линия будет проложена вместе с необходимыми для эксплуатации второстепенными путями», – сообщил член правления Elron Мярт Эренпрейс. - Испытания двухвагонного поезда Stadler Flirt в феврале прошли успешно». По словам Эренпрейса, тестовые пробеги являются важной частью сертификации используемых в Эстонии пассажирских поездов Stadler Flirt для эксплуатации на Латвийских железных дорогах.
«Мы планируем запустить маршрут Тарту-Рига летом, точная дата зависит от успешности сертификации», — сообщил Эренпрейс.
В сертификации используемых в Эстонии поездов Stadler Flirt на Латвийских железных дорогах участвуют Техническая инспекция железных дорог Латвийской Республики, Европейское железнодорожное агентство, Эстонская служба по защите прав потребителей и техническому надзору, а также различные компании, предоставляющие услуги по сертификации в железнодорожном секторе.
Пассажирское железнодорожное сообщение Тарту–Валга–Рига готовится в сотрудничестве с Министерством климата, Министерством регионального развития и сельского хозяйства, городом Тарту, латвийским оператором пассажирских поездов Vivi и другими латвийскими партнерами по сотрудничеству.
Ежедневное пассажирское железнодорожное сообщение с одной пересадкой по маршруту Таллин-Тарту-Валга-Рига-Вильнюс, которое обслуживает компания Elron на маршруте Таллин-Валга, латвийский оператор пассажирских поездов Vivi на маршруте Валга-Рига и литовский оператор пассажирских поездов LTG Link на маршруте Рига-Вильнюс было открыто 6 января. Билеты можно приобрести на сайте и в приложении Elron.