"Это паранойя латвийской стороны": арестованного в Латвии за фотографирование поездов эстонца выпустили из тюрьмы

15 апреля стало известно, что Маттиас Рикка вернулся домой. Об этом рассказала в эфире передачи Laser на TV3 бабушка фотографа Пилле Рикка. Она сообщила телеканалу, что внук был освобожден из рижской тюрьмы 7 апреля, но поговорить с ним подробно по телефону после этого родственники не смогли, потому что Маттиас остается под контролем правоохранительных органов Латвии. "Телефоны прослушивают. Мой тоже, - говорит Пилле Рикка журналистке Марий Карелли, сидя на скамейке на станции Тюри. - Это несправедливо. Паранойя латвийской стороны. Если задерживают за фотографирование поездов - это уже паранойя".