"Это паранойя латвийской стороны": арестованного в Латвии за фотографирование поездов эстонца выпустили из тюрьмы
фото: LETA
Бабушка фотографа рассказала, что Маттиас рисовал и фотографировал поезда 20 лет.
В Латвии

"Это паранойя латвийской стороны": арестованного в Латвии за фотографирование поездов эстонца выпустили из тюрьмы

Отдел новостей

LETA / BNS

Эстонец Маттиас Рикка, которого Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала минувшей зимой за фотографирование поездов, вышел из рижского следственного изолятора, где он провел полтора месяца. Об этом в эфире передачи Laser на TV3 рассказал бабушка фотографа.

Маттиас Рикка был задержан в конце февраля - Служба государственной безопасности Латвии рассказывала, что гражданин Эстонии вместе с гражданином Украины подозреваются в сборе информации об объектах критической инфраструктуры, пишет Rus.Postimees. Предполагаемый шпионаж осуществлялся в интересах России, в начале марта уточнили в VDD. "В ходе задержания сотрудники службы безопасности изъяли пять мобильных телефонов, четыре дрона, две фотокамеры, одну USB-флешку и так называемую лесную камеру, которая была установлена для наблюдения за объектами критической инфраструктуры", - сообщали сотрудники VDD.

Друзья фотографа, который известен своей любовью к железнодорожному транспорту, сразу заявили, что претензии к Рикка - недоразумение, вызванное паранойей. Спустя месяц после задержания в VDD сообщили Rus.Postimees, что обвинение эстонцу не предъявлено. "Задержанному Службой государственной безопасности (VDD) 24 февраля по подозрению в шпионаже гражданину Эстонии присвоен статус подозреваемого. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У подозреваемого есть собственный адвокат", - были лаконичны латвийские спецслужбы. При этом статья, в рамках которой работают правоохранительные органы Латвии, предусматривает пожизненное лишение свободы.

15 апреля стало известно, что Маттиас Рикка вернулся домой. Об этом рассказала в эфире передачи Laser на TV3 бабушка фотографа Пилле Рикка. Она сообщила телеканалу, что внук был освобожден из рижской тюрьмы 7 апреля, но поговорить с ним подробно по телефону после этого родственники не смогли, потому что Маттиас остается под контролем правоохранительных органов Латвии. "Телефоны прослушивают. Мой тоже, - говорит Пилле Рикка журналистке Марий Карелли, сидя на скамейке на станции Тюри. - Это несправедливо. Паранойя латвийской стороны. Если задерживают за фотографирование поездов - это уже паранойя".

Бабушка фотографа рассказала, что Маттиас рисовал и фотографировал поезда 20 лет. Он увлекается железными дорогами с детства, т.к. бабушка раньше сама работала на железной дороге, следила за исправностью путей. Внук при этом не хотел стать машинистом. "Я спрашивала. Он говорил, что тогда потеряет интерес - это станет рутиной. А ему нравилось изучать поезда, фотографировать", - рассказывает собеседница TV3.

Бабушка фотографа прокомментировала комментарии читателей о происходящим с ее внуком, которые поверили в виновность Рикка еще до завершения следствия. "Не стоит осуждать, не зная всей информации. Нужно думать прежде чем говорить, - заявила родственница молодого человека, уточнив, что она сама эти комментарии не читает. - Принципиально. Это правильно для душевного равновесия. Один только комментарий понравился:  Маттиас открыл, что в Латвии есть железная дорога".

Бабушка сказала, что видела напарника Маттиаса - гражданина Украины. "Хороший, приятный, симпатичный", - сказала она об украинце, которого в Латвии задержали вместе с гражданином Эстонии. "Они познакомились через сообщество любителей поездов. Потом он приехал в Эстонию фотографировать, и когда у Маттиаса были выходные, они ходили вместе", - вспоминает пенсионерка. По ее словам, второй фигурант уголовного дела не жил в Эстонии.

В Facebook Маттиаса Рикка на аватаре размещен украинский флаг. В описании аккаунта фотографа в Instagram вписана фраза "Героям слава!". Последняя фотография Рикка была опубликована за пять дней до задержания. Снимок железнодорожного состава был сделан на юге Эстонии между станциями Elva и Nõo.

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