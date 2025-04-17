"Это паранойя латвийской стороны": арестованного в Латвии за фотографирование поездов эстонца выпустили из тюрьмы
Эстонец Маттиас Рикка, которого Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала минувшей зимой за фотографирование поездов, вышел из рижского следственного изолятора, где он провел полтора месяца. Об этом в эфире передачи Laser на TV3 рассказал бабушка фотографа.
Маттиас Рикка был задержан в конце февраля - Служба государственной безопасности Латвии рассказывала, что гражданин Эстонии вместе с гражданином Украины подозреваются в сборе информации об объектах критической инфраструктуры, пишет Rus.Postimees. Предполагаемый шпионаж осуществлялся в интересах России, в начале марта уточнили в VDD. "В ходе задержания сотрудники службы безопасности изъяли пять мобильных телефонов, четыре дрона, две фотокамеры, одну USB-флешку и так называемую лесную камеру, которая была установлена для наблюдения за объектами критической инфраструктуры", - сообщали сотрудники VDD.
Друзья фотографа, который известен своей любовью к железнодорожному транспорту, сразу заявили, что претензии к Рикка - недоразумение, вызванное паранойей. Спустя месяц после задержания в VDD сообщили Rus.Postimees, что обвинение эстонцу не предъявлено. "Задержанному Службой государственной безопасности (VDD) 24 февраля по подозрению в шпионаже гражданину Эстонии присвоен статус подозреваемого. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У подозреваемого есть собственный адвокат", - были лаконичны латвийские спецслужбы. При этом статья, в рамках которой работают правоохранительные органы Латвии, предусматривает пожизненное лишение свободы.
15 апреля стало известно, что Маттиас Рикка вернулся домой. Об этом рассказала в эфире передачи Laser на TV3 бабушка фотографа Пилле Рикка. Она сообщила телеканалу, что внук был освобожден из рижской тюрьмы 7 апреля, но поговорить с ним подробно по телефону после этого родственники не смогли, потому что Маттиас остается под контролем правоохранительных органов Латвии. "Телефоны прослушивают. Мой тоже, - говорит Пилле Рикка журналистке Марий Карелли, сидя на скамейке на станции Тюри. - Это несправедливо. Паранойя латвийской стороны. Если задерживают за фотографирование поездов - это уже паранойя".
Бабушка фотографа рассказала, что Маттиас рисовал и фотографировал поезда 20 лет. Он увлекается железными дорогами с детства, т.к. бабушка раньше сама работала на железной дороге, следила за исправностью путей. Внук при этом не хотел стать машинистом. "Я спрашивала. Он говорил, что тогда потеряет интерес - это станет рутиной. А ему нравилось изучать поезда, фотографировать", - рассказывает собеседница TV3.
Бабушка фотографа прокомментировала комментарии читателей о происходящим с ее внуком, которые поверили в виновность Рикка еще до завершения следствия. "Не стоит осуждать, не зная всей информации. Нужно думать прежде чем говорить, - заявила родственница молодого человека, уточнив, что она сама эти комментарии не читает. - Принципиально. Это правильно для душевного равновесия. Один только комментарий понравился: Маттиас открыл, что в Латвии есть железная дорога".
Бабушка сказала, что видела напарника Маттиаса - гражданина Украины. "Хороший, приятный, симпатичный", - сказала она об украинце, которого в Латвии задержали вместе с гражданином Эстонии. "Они познакомились через сообщество любителей поездов. Потом он приехал в Эстонию фотографировать, и когда у Маттиаса были выходные, они ходили вместе", - вспоминает пенсионерка. По ее словам, второй фигурант уголовного дела не жил в Эстонии.
В Facebook Маттиаса Рикка на аватаре размещен украинский флаг. В описании аккаунта фотографа в Instagram вписана фраза "Героям слава!". Последняя фотография Рикка была опубликована за пять дней до задержания. Снимок железнодорожного состава был сделан на юге Эстонии между станциями Elva и Nõo.