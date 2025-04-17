Впереди - крутой поворот: водителей латвийских скорых начали переучивать в медработников

По словам Абу Мери, бригады из трех человек сохранятся в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных районах. В то же время в крупных городах возможно использование бригад из двух человек. «Жителям Латвии не стоит бояться таких бригад, ведь лучше, чтобы приехали двое и помогли, чем не приехал никто», — подытожил министр.