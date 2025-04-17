Впереди - крутой поворот: водителей латвийских скорых начали переучивать в медработников
Первые шоферы-медики уже получили дипломы. Теперь в крупных городах возможно использование бригад скорой из двух человек.
Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери считает маловероятным, что в будущем возникнут финансовые трудности с обучением водителей Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) для получения квалификации помощников медицинского персонала.
В начале года правительство перераспределило 112 224 евро на организацию таких курсов. По словам министра, аналогичная сумма потребуется и в последующие годы.
Чтобы получить новую квалификацию, водители должны пройти две программы обучения: образовательную программу «Поддержка оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе», которую организует сама служба и программу профессионального повышения квалификации по защите персональных данных пациентов. Обучение проходит как в Риге, так и в регионах, а программы разработаны врачами, фельдшерами и экспертами службы.
В пятницу состоялся выпуск первых 70 водителей, завершивших обучение и получивших новую профессию — «водитель оперативного медицинского транспорта — помощник медицинского персонала». В дальнейшем планируется обучить всех водителей, независимо от их бригад и графиков.
По словам Абу Мери, бригады из трех человек сохранятся в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных районах. В то же время в крупных городах возможно использование бригад из двух человек. «Жителям Латвии не стоит бояться таких бригад, ведь лучше, чтобы приехали двое и помогли, чем не приехал никто», — подытожил министр.