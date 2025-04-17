Скандал в Эстонии: у главы МВД обнаружили аккаунт в российской социальной сети
Еще до этой среды у министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро был аккаунт в российской социальной сети "ВКонтакте", которая находится под контролем российских спецслужб и активно распространяет кремлевскую пропаганду, сообщает газета Postimees.
Как объяснил сам министр русскоязычной версии Postimees, он забыл об этом аккаунте, который создал несколько лет назад, и удалил его после запроса газеты предоставить информацию о нем.
На аккаунте Таро в "ВКонтакте" ещё утром в среду было видно, что нынешний министр внутренних дел от либеральной партии "Эстония 200" создал его в 2019 году — через пять лет после начала российской агрессии против Украины.
Министр пояснил, что завел аккаунт во времена работы руководителем по международному маркетингу в санатории в Верска и тестировал рекламу в соцсетях для Псковской области.
"В то время в аквапарк Верска приезжало много посетителей оттуда, и другие соцсети там почти не использовались. Но после небольшой проверки мы остановили работу, потому что нашли более перспективное направление — латвийский рынок. В связи с этим я и забыл об аккаунте. После напоминания сразу же его закрыл," — рассказал Таро.
Министр подчеркнул, что "ВКонтакте" полностью находится под контролем российских властей и после 24 февраля 2022 года, когда Москва начала повторное вторжение в Украину, подвергается жесткой цензуре.
"Любая публикация правдивой информации о российской агрессии против Украины в этой сети приводит к довольно жестким наказаниям со стороны России — людей сажают в тюрьму даже за их реакцию в соцсетях," — напомнил министр внутренних дел Эстонии.
Таро, который вступил в должность месяц назад, добавил, что категорически не рекомендует использовать российские соцсети.
В Латвии доступ к "ВКонтакте" заблокирован.