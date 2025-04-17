Скандал в Эстонии: у главы МВД обнаружили аккаунт в российской социальной сети

На аккаунте Таро в "ВКонтакте" ещё утром в среду было видно, что нынешний министр внутренних дел от либеральной партии "Эстония 200" создал его в 2019 году — через пять лет после начала российской агрессии против Украины.

Министр пояснил, что завел аккаунт во времена работы руководителем по международному маркетингу в санатории в Верска и тестировал рекламу в соцсетях для Псковской области.