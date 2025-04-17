Борьба за демографию: Сигулда раскошелится за рождение новых жителей края
В Сигулдском крае с этого года пособие при рождении ребенка для жителей, зарегистрированных в самоуправлении, составит 1000 евро. Это будет одно из крупнейших пособий новорожденным в Латвии.
Ранее сумма пособия составляла 350 евро. Решение о повышении принято с целью улучшения демографической ситуации и усиления поддержки семей в первые месяцы жизни ребенка. Теперь за рождение одного ребенка будет выплачиваться 1000 евро, за двойню — 2000 евро. До сих пор родители двойняшек получали 480 евро. В случае рождения трех и более детей в одних родах размер пособия будет определяться индивидуально решением думы, чтобы обеспечить соответствующую поддержку.
Чтобы получить полную сумму пособия, оба родителя должны быть зарегистрированы в Сигулдском крае как минимум за 12 месяцев до рождения ребенка, а также место жительства новорожденного должно быть задекларировано в этом же крае. Если задекларирован только один родитель и новорожденный, выплачивается 50% от полной суммы пособия.
Хотя изменения вступили в силу только сейчас, новый размер пособия будет применяться с 1 января 2025 года. Это означает, что для семей, которые уже получили прежнее пособие, будет произведен перерасчет, и разница будет выплачена.
Например, если в начале 2025 года в семье родился ребенок и они получили 350 евро, после перерасчета им дополнительно выплатят 650 евро, чтобы сумма составила 1000 евро. Ожидается, что в ближайшее время Социальная служба самоуправления Сигулдского края произведет перерасчет пособий.