Борьба за демографию: Сигулда раскошелится за рождение новых жителей края

Чтобы получить полную сумму пособия, оба родителя должны быть зарегистрированы в Сигулдском крае как минимум за 12 месяцев до рождения ребенка, а также место жительства новорожденного должно быть задекларировано в этом же крае. Если задекларирован только один родитель и новорожденный, выплачивается 50% от полной суммы пособия.