Многодетные семьи или пенсионеры - кому нужнее поддержка? Кажется, Латвии придется выбирать

Индриксоне подчеркнула, что демографическая ситуация в стране критическая. Несмотря на важность поддержки пенсионеров, реальность такова, что семьи с детьми — особенно многодетные — сегодня живут на грани бедности. В региональных районах Латвии семьи с тремя детьми нередко приближаются к уровню малообеспеченности, а при появлении четвертого ребенка финансовая ситуация становится крайне тяжелой. “Прежде всего необходимо заботиться о том, чтобы условия жизни семей не ухудшались. Потому что сейчас получается так, что — при всем уважении к пожилым людям — если сравнить уровень бедности, то семья с тремя детьми — уже почти малоимущие”, — заявила она.