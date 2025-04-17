Многодетные семьи или пенсионеры - кому нужнее поддержка? Кажется, Латвии придется выбирать
Латвия сталкивается с демографическим вызовом, и государству все сложнее одновременно поддерживать как пенсионеров, так и семьи с детьми. Кто нуждается в помощи в первую очередь?
Вопрос демографии становится все более острым для Латвии. Об этом в передаче TV24 “Ziņu TOP” заявила депутат Сейма, председатель правления Национального объединения и бывший министр экономики Илзе Индриксоне. По ее словам, страна стоит перед серьезным выбором: кому первоочередно направлять государственную поддержку — пожилым людям или семьям с детьми.
Индриксоне подчеркнула, что демографическая ситуация в стране критическая. Несмотря на важность поддержки пенсионеров, реальность такова, что семьи с детьми — особенно многодетные — сегодня живут на грани бедности. В региональных районах Латвии семьи с тремя детьми нередко приближаются к уровню малообеспеченности, а при появлении четвертого ребенка финансовая ситуация становится крайне тяжелой. “Прежде всего необходимо заботиться о том, чтобы условия жизни семей не ухудшались. Потому что сейчас получается так, что — при всем уважении к пожилым людям — если сравнить уровень бедности, то семья с тремя детьми — уже почти малоимущие”, — заявила она.
По словам Индриксоне, один из главных факторов, сдерживающих рождаемость, — это материальное положение и доступность жилья. Многие семьи хотят больше детей, но их останавливает страх не справиться финансово. “В тот момент, когда мама воспитывает или ухаживает за ребенком, финансовая ситуация не должна резко ухудшаться. И если у тебя нет подходящего жилья, безопасного жилья, а не какая-то краткосрочная аренда с крошечной площадью, то при мысли о втором ребенке ты будешь сомневаться — могу ли я себе это позволить”, — отметила политик.
Слова Индриксоне поднимают фундаментальный вопрос: может ли государство одновременно эффективно поддерживать и пожилых людей, и молодых родителей? Или придется расставить приоритеты? По ее мнению, без серьезных вложений в поддержку семей говорить о росте рождаемости — иллюзия.