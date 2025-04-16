Богатые россияне нашли лазейку, через которую проникают в ЕС. Им в этом помогает одна страна
Россия продолжает агрессивную войну против Украины, но при этом представители российской элиты активно ищут способы беспрепятственно наслаждаться благами Запада. Один из популярных путей — получение сербского гражданства, которое позволяет свободно путешествовать по странам Европейского союза.
Расследование на эту тему провело издание «Важные истории». Журналисты российского медиа выяснили, что среди обладателей сербских паспортов — спецназовец ФСБ, друг Патрушева, производители ядерного оружия, приближенный Кадырова и десятки других.
По информации, собранной сербскими журналистами за период с начала 2022 года до апреля 2025 года, сербское правительство подписало указы о предоставлении гражданства 204 россиянам «за заслуги перед государством».
Как подчеркивается в публикации, отказ от другого гражданства не требуется, также не нужно проживать в Сербии ни до, ни после получения паспорта. Гражданство обычно дается за конкретные заслуги в области бизнеса, науки, спорта или искусства.
Однако, согласно расследованию «Важных историй», во многих случаях сербские паспорта получали лица, тесно связанные с российским военно-промышленным комплексом, спецслужбами и олигархами Кремля.
При этом никто из этих лиц не включен в санкционные списки, что позволяет им беспрепятственно путешествовать с сербским паспортом. В частности, документ активно запрашивали руководители и сотрудники российских оборонных предприятий, а также их семьи.