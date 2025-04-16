"Праздновали окончание поста": иностранцев задержали за издевательства над лебедем в Царникаве
Государственная полиция задержала двух иностранцев за жестокое обращение с лебедем в Царникаве, как сообщило агентству LETA ведомство.
31 марта полиция получила информацию от муниципальной полиции Адажского края, что 30 марта в Царникаве двое мужчин, возможно, жестоко обращались с лебедем, причем это произошло в присутствии трех несовершеннолетних. По словам очевидцев, мужчины схватили лебедя за шею, поместили его в черный мешок, посадили в машину и уехали с места происшествия. Изначально предполагалось, что птица могла погибнуть.
Правоохранительные органы провели оперативные действия и установили возможных виновников. 31 марта были задержаны два гражданина третьих стран, 1984 и 1993 годов рождения. Задержанные пояснили, что «праздновали окончание поста» и забрали лебедя ради веселья. Позже они на машине поехали в Ригу и выпустили лебедя на обочине дороги. Ранее эти мужчины не попадали в поле зрения полиции. В отношении них применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права содержать животных определенных или всех видов на срок до пяти лет.