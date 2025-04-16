"Праздновали окончание поста": иностранцев задержали за издевательства над лебедем в Царникаве

Правоохранительные органы провели оперативные действия и установили возможных виновников. 31 марта были задержаны два гражданина третьих стран, 1984 и 1993 годов рождения. Задержанные пояснили, что «праздновали окончание поста» и забрали лебедя ради веселья. Позже они на машине поехали в Ригу и выпустили лебедя на обочине дороги. Ранее эти мужчины не попадали в поле зрения полиции. В отношении них применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.