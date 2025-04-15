Теплое местечко: и.о. исполнительного директора airBaltiс не прочь занять эту должность на постоянной основе

По его словам, airBaltic - важная для Латвии компания, у нее самый новый флот самолетов в Европе и она работает на международных рынках в очень сложных конкурентных условиях, поэтому для того, чтобы возглавить такую компанию, необходим соответствующий опыт как в компании, так и в отрасли.