Исполняющий обязанности исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Паулс Цалитис.
В Латвии
15 апреля 2025 г., 11:47
Теплое местечко: и.о. исполнительного директора airBaltiс не прочь занять эту должность на постоянной основе
Исполняющий обязанности исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании airBaltic Паулс Цалитис намерен рассмотреть возможность выдвижения своей кандидатуры на должность исполнительного директора, когда будет объявлен соответствующий конкурс. Об этом сам Цалитис заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
По его словам, airBaltic - важная для Латвии компания, у нее самый новый флот самолетов в Европе и она работает на международных рынках в очень сложных конкурентных условиях, поэтому для того, чтобы возглавить такую компанию, необходим соответствующий опыт как в компании, так и в отрасли.
По словам Цалитиса, он приобрел такой опыт в своей предыдущей работе. "За годы работы в управлении я очень хорошо знаю эту компанию, поэтому я обязательно рассмотрю этот вариант", - сказал Паулс Цалитис, отвечая на вопрос о своих планах выдвигаться на должность руководителя airBaltic.
Как сообщалось, 7 апреля совет"airBaltic принял решение об увольнении председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Мартина Гаусса.