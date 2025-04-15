Сегодня ожидается самое теплое 15 апреля в истории наблюдений
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Сегодня ожидается самое теплое 15 апреля в истории наблюдений

Отдел новостей

LETA

Во вторник днем температура воздуха в Латвии поднимется до +18...+23 градусов, лишь на Курземском побережье Рижского залива будет прохладнее, прогнозируют синоптики.

Самая высокая температура воздуха, зафиксированная в стране 15 апреля, была +21,7 градуса в 1961 году в Скривери. День будет преимущественно сухим и солнечным, со слабым или умеренным восточным, юго-восточным ветром.

В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха поднимется до +21 градуса при небольшом юго-восточном ветре.

Погоду определяет антициклон.

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