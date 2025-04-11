Домбровскис: ЕС будет защищать свою экономику, если США не изменят тарифную политику

Домбровскис примет участие в двухдневной встрече министров финансов стран ЕС, на которой будет обсуждаться неспокойная ситуация на финансовых рынках и способы смягчения негативного влияния тарифной политики Трампа на экономику ЕС, если Трамп продолжит ее. Тем временем Паскаль Донохью, президент Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны, отметил устойчивость экономики еврозоны. "Я по-прежнему очень, очень уверен в том, что экономические основы еврозоны прочны и сильны", - сказал он журналистам.