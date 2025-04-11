На мировом рынке нефти начался большой передел - США быстро теряют свою долю

Управление энергетической информации (EIA) резко снизило прогноз цен на американскую нефть в 2025 году — с $70,68 до $63,88 за баррель, ссылаясь на торговые конфликты и политику ОПЕК. Потребление нефти в мире в 2025 году вырастет на 0,9 млн баррелей в сутки, что на 0,4 млн меньше предыдущего прогноза.