ВМС Эстонии задержали в Финском заливе шедший в Россию танкер

Представитель Департамента полиции и погранохраны (ДПП) Вейко Коммуссаар добавил, что к моменту задержания было ясно, что у судна также нет и государства приписки и что такие суда запрещены к эксплуатации. «Эстония воспользовалась своим правом задержать судно», - отметил Коммуссаар. Во время задержания ДПП также использовал вертолет.