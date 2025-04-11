ВМС Эстонии задержали в Финском заливе шедший в Россию танкер
Военно-морские силы Эстонии в пятницу рано утром в Финском заливе перехватили танкер Kiwala по пути в российский порт Усть-Луга.
Как передала BNS пресс-служба Генерального штаба Сил обороны, командующий ВМС Иво Вярк пояснил, что задержание было произведено с целью проверки документов и правового статуса. «В ходе обычной проверки возникли основания подозревать, что судно не имеет флага и страховки. На судно также наложены санкции со стороны Европейского союза, Великобритании, Канады и Швейцарии», - сказал Вярк.
Представитель Департамента полиции и погранохраны (ДПП) Вейко Коммуссаар добавил, что к моменту задержания было ясно, что у судна также нет и государства приписки и что такие суда запрещены к эксплуатации. «Эстония воспользовалась своим правом задержать судно», - отметил Коммуссаар. Во время задержания ДПП также использовал вертолет.
«На борту судна были обнаружены двадцать четыре гражданина третьих стран. Капитан судна - гражданин Китая, остальные, по всей видимости, граждане Мьянмы. В настоящее время капитан судна предъявил сертификат флага с указанием государства флага, но представитель государства флага заявил, что судно не состоит в этом реестре. Государство флага - Джибути, но информации о владельце на данный момент нет», - подчеркнул Вярк.
Транспортное ведомство проверяет техническое состояние судна, осматривает его конструкции, документацию и другие важные моменты. Если судно будет признано небезопасным для мореходства, его задержат до устранения технических недостатков.