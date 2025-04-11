Больше 1000 гражданина РФ еще не записались на проверку знаний госязыка - почему лучше не откладывать

Еще 480 жителей зарегистрировались на языковую проверку. Чтобы не образовывались очереди и эти граждане России могли своевременно получить свидетельство о владении государственным языком, в ГАРО зарезервировано время специально для них с 10 апреля по 16 мая. В настоящее время заполнены места до 6 мая. ГАРО обещает принять заявление и после 24 апреля, однако время до 16 мая ограничено. Если человек не зарегистрируется своевременно для прохождения проверки, может возникнуть ситуация, при которой у ГАРО не будет возможности обеспечить проверки в установленный срок, предупреждает агентство.