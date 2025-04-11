Айнис Дзалбс: семейные врачи застревают в системе - слишком много времени уходит на "клики"

В эфире передачи Дзалбс также обратил внимание на проблему с невозможностью сформировать список M-препаратов — это перечень медикаментов, по которому ребенку до 2 лет можно выписать любой препарат с 50% скидкой: «Сейчас для нас такой функционал не предусмотрен. Но если у младенца еще нет персонального кода, как мы можем выписать ему рецепт? Приходится использовать персональный код матери, дату и время рождения ребенка и создавать временный профиль пациента, который нужен всего на пару дней! Думаю, здесь семейные врачи застревают, и в больницах то же самое. Поэтому бумажный рецепт — вполне разумное решение. Мы ничего не потеряем», — считает он.