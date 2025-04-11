Айнис Дзалбс: семейные врачи застревают в системе - слишком много времени уходит на "клики"
Семейные врачи тратят слишком много времени за компьютером, выполняя рутинные задачи, вместо того чтобы эффективно работать с пациентами, считает вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс. Он указывает на недоработки в цифровых системах здравоохранения и призывает не отказываться от бумажных рецептов там, где электронные решения пока не работают.
«Часть нашего времени должна быть посвящена очным консультациям, а другая часть — это экранное время [у компьютера], но вопрос в том, что мы там делаем и насколько эффективно мы проводим это время? Я думаю, что мы довольно неэффективны», — признал семейный врач Айнис Дзалбс в передаче TV24 «Kārtības rullis», комментируя распределение времени семейных врачей между приемом пациентов и выполнением других задач за компьютером.
«Будущее нашей системы здравоохранения, в том числе семейной медицины, я вижу в совершенствовании различных IT-систем — чем они будут эффективнее и быстрее, тем легче нам будет идти в ногу со временем. Сейчас мы тратим слишком много времени на клики, поиски, пересылку данных», — сказал Дзалбс.
«И снова — об электронных рецептах. Мы, семейные врачи, работаем с ними уже несколько лет, в целом мы ими довольны. Но сейчас ощущается давление: нужно выписывать больше электронных рецептов и меньше бумажных», — добавил он.
В эфире передачи Дзалбс также обратил внимание на проблему с невозможностью сформировать список M-препаратов — это перечень медикаментов, по которому ребенку до 2 лет можно выписать любой препарат с 50% скидкой: «Сейчас для нас такой функционал не предусмотрен. Но если у младенца еще нет персонального кода, как мы можем выписать ему рецепт? Приходится использовать персональный код матери, дату и время рождения ребенка и создавать временный профиль пациента, который нужен всего на пару дней! Думаю, здесь семейные врачи застревают, и в больницах то же самое. Поэтому бумажный рецепт — вполне разумное решение. Мы ничего не потеряем», — считает он.
Тем не менее, в других аспектах — включая списки M-препаратов и иные функции — нужно активно использовать электронные решения, уверен врач. «Наша проблема в цифровизации данных: мы теряем время, пока ищем результаты анализов, пересылаем данные… На этом тоже теряются ресурсы. Думаю, и у аптек похожие трудности при обслуживании пациентов. Сюда нужно вкладывать серьезные ресурсы — и только тогда можно будет говорить об эффективности расходов», — подытожил Дзалбс, говоря о ключевых проблемах в работе семейных врачей.