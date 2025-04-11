ВИДЕО: в Нью-Йорке туристический вертолет упал в Гудзон, шесть человек погибли

Видеозапись крушения запечатлела, как крупный объект падает в реку, а через несколько секунд в воду врезается что-то, что похоже на лопасть вертолета. Позже спасательные и полицейские катера окружили участок реки, где утонул вертолет — над поверхностью воды виднелись только его шасси.