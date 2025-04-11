ВИДЕО: в Нью-Йорке туристический вертолет упал в Гудзон, шесть человек погибли
Туристический вертолет рухнул с высоты в реку Гудзон в Нью-Йорке, в результате чего погибли все шесть человек на борту, включая испанскую семью с тремя детьми и пилота.
Среди погибших был Агустин Эскобар, руководитель немецкой технологической компании Siemens (SIEGn.DE), сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.
Видеозапись крушения запечатлела, как крупный объект падает в реку, а через несколько секунд в воду врезается что-то, что похоже на лопасть вертолета. Позже спасательные и полицейские катера окружили участок реки, где утонул вертолет — над поверхностью воды виднелись только его шасси.
Hudson River Helicopter crash @fox5ny @ABC7 @NBCNewYork @CBSNewYork @njdotcom @News12NJ @CNN @cnnbrk— SangriaUltra (@xpertcommander) April 10, 2025
Credit: Bruce Wall pic.twitter.com/CVy249wApx
По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, вертолет Bell 206, принадлежащий компании New York Helicopter Tours, вылетел около 15:00 по местному времени (22:00 по рижскому времени) с вертолетной площадки в центре города и направился на север над Гудзоном.
The FDNY said at least four people were aboard the helicopter.— Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025
Достигнув моста Джорджа Вашингтона, он развернулся на юг и спустя несколько минут потерпел крушение, перевернувшись и упав в воду в районе Нижнего Манхэттена примерно в 15:15.