Ночью в Латвии ожидаются осадки - во многих местах образуется снежный покров

Во многих регионах страны снег покроет землю, а дороги станут скользкими. Минимальная температура воздуха ожидается от +3 градусов на западе Курземе до -4 градусов на востоке страны, на побережье будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, порывами до 15 метров в секунду.