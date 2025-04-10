Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Четверг станет самым холодным днем недели
Во второй половине дня температура воздуха в Латвии составит 0...+5 градусов, и четверг станет самым холодным днем недели, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег. Утром местами сохранится гололед и снег на автодорогах. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах будет достигать 13-18 метров в секунду, во второй половине дня ветер постепенно начнет ослабевать.
В Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер в порывах в первой половине дня будет достигать скорости 18 метров в секунду, а вечером ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха не превысит +3 градусов.