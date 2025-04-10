Четверг станет самым холодным днем недели
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Четверг станет самым холодным днем недели

Отдел новостей

LETA

Во второй половине дня температура воздуха в Латвии составит 0...+5 градусов, и четверг станет самым холодным днем недели, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег. Утром местами сохранится гололед и снег на автодорогах. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах будет достигать 13-18 метров в секунду, во второй половине дня ветер постепенно начнет ослабевать.

В Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер в порывах в первой половине дня будет достигать скорости 18 метров в секунду, а вечером ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха не превысит +3 градусов.

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