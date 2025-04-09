В Латвии
Сегодня 18:02
В четверг в Риге не будет теплее +2 градусов
Четверг будет самым холодным днем недели - с порывистым северным ветром и кратковременным снегом, прогнозируют синоптики.
И ночью, и днем ожидается переменная облачность. Ночью на побережье порывы северного ветра будут достигать 20 метров в секунду, а температура воздуха составит от +1 градуса на побережье до -5 градусов на востоке страны. Утром и в течение дня по всей стране ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду. К вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха днем составит 0...+5 градусов.
В Риге в ночь на четверг возможен кратковременный снег, а порывы северного, северо-западного ветра днем составят 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице составит 0...+2 градуса.