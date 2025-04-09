В четверг в Риге не будет теплее +2 градусов

И ночью, и днем ожидается переменная облачность. Ночью на побережье порывы северного ветра будут достигать 20 метров в секунду, а температура воздуха составит от +1 градуса на побережье до -5 градусов на востоке страны. Утром и в течение дня по всей стране ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду. К вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха днем составит 0...+5 градусов.