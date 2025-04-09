Еще в пятницу в Латвии ожидается снег, а потом погода наконец изменится - возможно тепло до +25 градусов

В четверг будет холодно и ветрено, местами пройдет кратковременный снег. Осадки в виде снега ожидаются также в пятницу ночью и утром на большей части страны, а днем - на востоке. В пятницу утром и в Риге также может выпасть несколько сантиметров снега, который днем растает.