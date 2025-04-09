В Латвии объявлены желтые предупреждения о сильном ветре и снегопаде

Начиная с севера Курземе ветер поменяет направление на северо-западное и северное, в западной и центральной частях страны во второй половине дня и вечером ожидаются порывы до 17-22 метров в секунду, в некоторых местах на побережье - до 24 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.