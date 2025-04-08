В среду в Латвии - дождь, снег и усиление ветра

В первой половине дня будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, после обеда и вечером его сменит сильный северо-западный и северный ветер. В западной и центральной частях страны ожидаются порывы ветра скоростью до 16-21 метра в секунду, на побережье - до 24 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.