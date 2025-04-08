Можно ли в Латвии получить ипотечный кредит со ставкой ниже 1%?
Банковские предложения по ипотеке сегодня стали значительно выгоднее, чем за последние пять лет. На что обращать внимание при оформлении ипотеки и возможна ли ставка ниже 1%, объясняет эксперт по жилищному кредитованию банка Luminor Каспар Саусайс.
Хотя ставка Euribor постепенно снижается, она по-прежнему влияет на общую стоимость кредита. Банки периодически предлагают более выгодные условия, поэтому при планировании покупки жилья важно сравнивать хотя бы два предложения.
Что учитывается при выдаче ипотечного кредита?
При рассмотрении заявки банк оценивает два основных фактора: заемщика (его финансовое положение, доходы, уже имеющиеся финансовые обязательства); недвижимость, которую планируется приобрести.
Эти критерии помогают определить максимальную сумму кредита и процентную ставку. Согласно опросу Luminor, 60% жителей Латвии, планирующих покупку жилья в ближайший год, рассматривают предложение только одного — своего основного — банка, даже не узнав о более выгодных альтернативах. В результате они упускают возможность сэкономить.
Возможна ли ставка ниже 1%?
Самый заметный фактор, влияющий на общую стоимость кредита, — это процентная ставка. Она состоит из двух частей:
- добавленной банком процентной ставки,
- ставки Euribor.
Даже разница в несколько десятых процента при кредите на 20 лет может означать экономию в тысячи евро. Например, для кредита в 90 000 евро на 20 лет разница между ставками 1,6% и 1,8% составляет более 2000 евро. Поэтому сравнение хотя бы двух предложений крайне важно — это можно легко сделать, заполнив заявки на сайтах банков.
Если 4–5 лет назад банки предлагали кредиты с добавленной ставкой от 2% и выше, то сегодня она в среднем ниже 2%. Во время специальных акций встречаются предложения с добавленной ставкой ниже 0,99% — как правило, на ограниченный срок (например, 1–2 года), особенно при покупке энергоэффективного жилья (класса A). Однако нужно учитывать, что итоговая ставка зависит также от выбранного Euribor-периода и его текущего значения.
Как снизить сопутствующие расходы?
Эксперт советует обращать внимание не только на процент, но и на другие условия, например, на сроки и порядок погашения, максимальную сумму, комиссии и разовые сборы. Часто при оформлении взимается единовременная плата за оформление, но есть исключения — например, при покупке жилья у застройщиков, с которыми сотрудничает банк, может действовать скидка. Учитывая все эти моменты, можно значительно снизить начальные расходы при покупке жилья. Также важно вести открытый диалог с банком — обсуждать все неясности заранее, до подписания договора. Это поможет выбрать решение, которое максимально соответствует вашим потребностям.