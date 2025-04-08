Можно ли в Латвии получить ипотечный кредит со ставкой ниже 1%?

Эксперт советует обращать внимание не только на процент, но и на другие условия, например, на сроки и порядок погашения, максимальную сумму, комиссии и разовые сборы. Часто при оформлении взимается единовременная плата за оформление, но есть исключения — например, при покупке жилья у застройщиков, с которыми сотрудничает банк, может действовать скидка. Учитывая все эти моменты, можно значительно снизить начальные расходы при покупке жилья. Также важно вести открытый диалог с банком — обсуждать все неясности заранее, до подписания договора. Это поможет выбрать решение, которое максимально соответствует вашим потребностям.