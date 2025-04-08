PTAC внес TOP Santehnika в "черный список". Кто еще находится в этом перечне и почему это важно знать?

20 июля 2024 года потребитель заказала на сайте интернет-магазина SIA TOP Santehnika водонагреватель за 320 евро. Получив товар, она обнаружила, что конструкция нагревателя ей не подходит, и воспользовалась правом на отказ от покупки, оформив акт возврата. 31 июля курьер доставил товар на склад компании. Однако фирма отказалась возвращать деньги, ссылаясь на то, что и упаковка, и сам товар якобы повреждены. В ответ на повторное требование потребителя компания предложила либо снижение цены, либо обращение в суд.