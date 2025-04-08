PTAC внес TOP Santehnika в "черный список". Кто еще находится в этом перечне и почему это важно знать?
Центр по защите прав потребителей (PTAC) включил в "черный список" SIA TOP Santehnika, поскольку компания не выполнила решение Комиссии по разрешению споров с потребителями.
20 июля 2024 года потребитель заказала на сайте интернет-магазина SIA TOP Santehnika водонагреватель за 320 евро. Получив товар, она обнаружила, что конструкция нагревателя ей не подходит, и воспользовалась правом на отказ от покупки, оформив акт возврата. 31 июля курьер доставил товар на склад компании. Однако фирма отказалась возвращать деньги, ссылаясь на то, что и упаковка, и сам товар якобы повреждены. В ответ на повторное требование потребителя компания предложила либо снижение цены, либо обращение в суд.
Потребитель обратилась в PTAC и Комиссию по разрешению споров с потребителями. Были рассмотрены предоставленные материалы. Комиссия пришла к выводу, что фотографии, представленные компанией, не позволяют оценить состояние товара на момент возврата, а также отсутствует обоснование предложенного снижения цены.
В решении Комиссия указала, что между сторонами был заключен дистанционный договор, который дает потребителю право отказаться от покупки в течение 14 дней без объяснения причин. Возможный дефект водонагревателя не отменяет право на отказ. Потребитель соблюдала все правила, и компания обязана вернуть полную стоимость товара — 320 евро.
Что такое "черный список" PTAC?
"Черный список" PTAC — это публичный перечень компаний, созданный Центром по защите прав потребителей, в который включаются коммерсанты, не выполнившие решения Комиссии по разрешению потребительских споров. Этот список доступен на сайте PTAC и служит ориентиром для потребителей, позволяя избегать недобросовестных продавцов.
Основные моменты:
- В список включаются компании, не исполнившие решения Комиссии, касающиеся нарушений прав потребителей.
- Хотя решения Комиссии носят рекомендательный характер, их невыполнение может негативно сказаться на репутации бизнеса.
- PTAC публикует информацию о таких компаниях, чтобы потребители могли принимать более обоснованные решения при выборе партнеров.
Как компания попадает в "черный список"?
- Если компания не выполняет решение Комиссии в течение 30 дней с момента его оглашения.
- Основания для невыполнения могут быть разными — от игнорирования права на отказ от покупки до других нарушений прав потребителей.
Значение "черного списка" для потребителей
- Он помогает избегать недобросовестных продавцов и принимать осознанные решения при покупках.
- В списке указано, какие именно решения не были выполнены конкретной компанией, что дает представление о возможных рисках при сделках с ней.