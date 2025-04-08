В мире резко снизились цены на нефть. А когда в Латвии подешевеет бензин?
В Латвии пока преждевременно говорить о прямом и немедленном влиянии падения цен на акции и нефть на мировых биржах на стоимость топлива, заявила председатель правления Ассоциации торговцев топливом Латвии Иева Лигере.
Она пояснила, что цены на топливо в Латвии формируются в основном на основе мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также затрат на логистику и налогов. Если на мировых рынках снижаются цены на нефть, то следом падают биржевые цены на бензин и дизельное топливо, что может оказать понижательное давление на цены топлива в Латвии.
По словам Лигере, опасения по поводу рецессии мировой экономики уже снизили цену нефти Brent с 75 до 63 долларов за баррель. Однако динамика розничных цен зависит и от таких факторов, как долгосрочные контракты с фиксированными ценами, затраты на логистику, курсы валют и налоговая политика. Поэтому любые изменения розничных цен в Латвии обычно происходят с небольшим временным лагом - в течение нескольких недель, если воздействие оказывается устойчивым и значительным.
Комментируя возможное влияние падения нефтяных цен на стоимость топлива в Латвии, она подчеркнула, что введение пошлин и колебания мирового рынка создают неопределенность. "Если пошлины спровоцируют торговые войны и снижение глобальной экономической активности, спрос на нефть может упасть, что в долгосрочной перспективе приведет к снижению цен на нефть", - добавила Лигере. В то же время она отметила необходимость учитывать и противоположный сценарий, поскольку любая военная эскалация в Иране или Йемене может вызвать неконтролируемый рост цен на нефть.
При увеличении спроса на альтернативные каналы поставок могут вырасти и расходы на транспортировку и хранение. Топливные трейдеры в Латвии адаптируются к изменениям на рынке. Окончательная цена топлива для потребителей определяется с учетом множества факторов, поэтому любое влияние будет зависеть от общей рыночной тенденции, а не только от таможенных пошлин.