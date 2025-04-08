В мире резко снизились цены на нефть. А когда в Латвии подешевеет бензин?

Комментируя возможное влияние падения нефтяных цен на стоимость топлива в Латвии, она подчеркнула, что введение пошлин и колебания мирового рынка создают неопределенность. "Если пошлины спровоцируют торговые войны и снижение глобальной экономической активности, спрос на нефть может упасть, что в долгосрочной перспективе приведет к снижению цен на нефть", - добавила Лигере. В то же время она отметила необходимость учитывать и противоположный сценарий, поскольку любая военная эскалация в Иране или Йемене может вызвать неконтролируемый рост цен на нефть.