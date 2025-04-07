Во вторник будет солнечно, но прохладно

Облачность будет в основном небольшой, больше облаков ожидается в восточной части страны, где местами пройдет кратковременный снег. Ветер будет дуть умеренно с севера, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +1...-4 градусов ночью, а днем составит +2...+7 градусов.