Исследование назвало Латвию одной из лучших в мире стран для жизни и работы. А вы с этим согласны?
В исследовании, которое называется Henley Opportunity Index, Латвия поставлена на 12-е место в мире как страна, куда лучше всего эмигрировать.
Индекс возможностей Henley Opportunity Index оценивает, как высшее образование в сочетании с возможностью стать резидентом или гражданином той или иной страны в обмен за инвестиции помогает сохранять и приумножать благосостояние поколений.
Рейтинг включает 46 ведущих миграционных направлений, оцениваемых по шести параметрам (каждый с максимальным баллом 100): потенциал заработка, карьерный рост, перспективы трудоустройства, образование, экономическая мобильность и качество жизни. Данные были собраны в период с января по февраль 2025 года.
Латвия в рейтинге заняла 12-е место, оказавшись между Гонконгом и Мальтой.
Самую высокую оценку Латвия получила за экономическую мобильность - 90 баллов. Высоко также оценена возможность заработать - 73 балла. Самую низкую оценку Латвия получила за качество образования - только 38 баллов.
Первое место в списке лучших стран для эмиграции занимает Швейцария, затем следуют Сингапур, США, Австралия, Канада, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Австрия, Новая Зеландия, а замыкает первую десятку Италия.