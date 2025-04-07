Исследование назвало Латвию одной из лучших в мире стран для жизни и работы. А вы с этим согласны?

Рейтинг включает 46 ведущих миграционных направлений, оцениваемых по шести параметрам (каждый с максимальным баллом 100): потенциал заработка, карьерный рост, перспективы трудоустройства, образование, экономическая мобильность и качество жизни. Данные были собраны в период с января по февраль 2025 года.