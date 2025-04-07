В Европе подсчитали стоимость рабочей силы. Латвия удивила

Две основные составляющие затрат на рабочую силу - это заработная плата и дополнительные расходы, такие как социальные взносы работодателей. В ЕС самые высокие почасовые затраты на рабочую силу были в основном в нерыночном секторе экономики (за исключением госуправления) - 34,2 евро, а самые низкие - в строительстве (30 евро). Однако в еврозоне разрыв был больше: промышленность оказалась сектором с самыми высокими затратами (39,8 евро в час), а строительство - с самыми низкими (33,4 евро в час).