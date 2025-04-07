В Европе подсчитали стоимость рабочей силы. Латвия удивила
В 2024 году почасовые затраты на рабочую силу варьировались от 10,6 евро в Болгарии до 55,2 евро в Люксембурге. Латвия здесь довольно сильно отстает от богатых стран ЕС. Но гораздо больше удивил другой показатель.
Согласно последним данным Eurostat, средние почасовые затраты на рабочую силу в ЕС в 2024 году составили 33,5 евро, что выше показателя 2023 года в 31,9 евро.
Самые низкие затраты были зарегистрированы в Болгарии (10,6 евро), Румынии (12,5 евро) и Венгрии (14,1 евро). Латвия от этих стран ушла недалеко - 15,1 евро.
Самые высокие показатели отмечены в Люксембурге (55,2 евро), Дании (50,1 евро) и Бельгии (48,2 евро).
Две основные составляющие затрат на рабочую силу - это заработная плата и дополнительные расходы, такие как социальные взносы работодателей. В ЕС самые высокие почасовые затраты на рабочую силу были в основном в нерыночном секторе экономики (за исключением госуправления) - 34,2 евро, а самые низкие - в строительстве (30 евро). Однако в еврозоне разрыв был больше: промышленность оказалась сектором с самыми высокими затратами (39,8 евро в час), а строительство - с самыми низкими (33,4 евро в час).
В период с 2023 по 2024 год почасовые затраты на рабочую силу в целом по экономике выросли на 5,0% в ЕС и на 4,5% в еврозоне. В пределах еврозоны почасовые затраты на рабочую силу увеличились во всех странах ЕС. Но наибольший рост был зарегистрирован в Хорватии (+14,2%), Латвии (+12,1%) и Литве (+10,8%).
В то же время самый низкий рост показали Чехия (+1,3%), за которой следуют Финляндия (+1,8%) и Люксембург (+2,1%).