Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 3,1% в этом году

По прогнозам Минфина, среднегодовая инфляция в этом году составит 2,5% по сравнению с 1,3% в 2024 году, учитывая стремительно растущие цены на продукты питания в Латвии и цены на отдельные энергоресурсы на мировом рынке, что со временем окажет влияние также на тарифы на тепло- и газоснабжение. В 2026 году инфляция может снизиться до 2,2%, а в период до 2028 года прогнозируется ее стабилизация на уровне около 2,5%, что соответствует уровню роста цен конвергентной экономики.