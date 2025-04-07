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В Латвии
Сегодня 13:22
После начала войны значительно возросло число помех в работе навигационных систем Латвии
За первые три месяца этого года в воздушном пространстве Латвии было зафиксировано 290 случаев помех в работе навигационных систем, что на 55,1% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Latvijas gaisa satiksme (LGS).
В марте этого года было зафиксировано 52 случая помех в работе глобальной навигационной спутниковой системы, что в два раза меньше, чем в марте прошлого года (103).
В целом за 2024 год было зафиксировано 820 случаев помех, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26.
Как отметили в LGS, сбои начались одновременно с вторжением России в Украину и, по всей видимости, связаны с ним.
В Агентстве гражданской авиации ранее заявили, что помехи сигнала системы глобального позиционирования (GPS) хотя и влияют на процессы в гражданской авиации, но не представляют угрозы для самолетов, так как для обеспечения безопасности полетов используется несколько навигационных систем.