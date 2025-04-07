После начала войны значительно возросло число помех в работе навигационных систем Латвии

В Агентстве гражданской авиации ранее заявили, что помехи сигнала системы глобального позиционирования (GPS) хотя и влияют на процессы в гражданской авиации, но не представляют угрозы для самолетов, так как для обеспечения безопасности полетов используется несколько навигационных систем.