Испания ужесточает меры борьбы с чрезмерным туризмом. Введено новое правило
В последние годы Испания активно усиливает меры по борьбе с массовым туризмом. С 3 апреля 2025 года вступило в силу новое правило, касающееся сдачи частных квартир туристам.
Как сообщает Canarian Weekly, теперь владельцам жилых объектов (включая автономный архипелаг Канарских островов), расположенных в жилых комплексах, потребуется согласие 60% соседей, чтобы сдавать свое жилье отдыхающим.
Согласно новым нормам, если собственник начинает туристическую аренду без необходимого согласия, соседи через президента жилого сообщества или другого жильца могут потребовать немедленного прекращения этой деятельности. В случае игнорирования они вправе подать иск в суд для остановки незаконного использования недвижимости.
Испанские власти поясняют, что массовая передача жилья в туристическую аренду привела к жилищному кризису в стране: это вызывает рост цен на жилье и лишает местных жителей доступных вариантов долгосрочной аренды в хороших районах.
Кроме того, нередко туристы, арендуя квартиры в многоквартирных домах на одну или несколько ночей, доставляют неудобства постоянным жильцам — шумят и оставляют мусор.
Отмечается, что новый закон не распространяется на квартиры, которые уже использовались для аренды туристам до вступления закона в силу. Правительство Испании также объявило о планах разработать налоговую структуру, которая определит туристическую аренду как экономическую деятельность и, соответственно, обложит ее налогом по принципу НДС.
Кроме того, с 1 июля 2025 года заработает центральный реестр для борьбы с мошенничеством в сфере краткосрочной аренды. Пока рано говорить, как новые правила повлияют на количество доступного жилья для туристов. Однако если такие апартаменты обложат дополнительным налогом, возможен рост цен.
Ранее власти Барселоны, особенно страдающей от чрезмерного туризма, объявили о намерении полностью запретить сдачу жилья туристам к 2029 году. Также с конца декабря 2024 года в Испании ужесточились правила регистрации туристов в отелях и частных апартаментах.