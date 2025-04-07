Испания ужесточает меры борьбы с чрезмерным туризмом. Введено новое правило

Отмечается, что новый закон не распространяется на квартиры, которые уже использовались для аренды туристам до вступления закона в силу. Правительство Испании также объявило о планах разработать налоговую структуру, которая определит туристическую аренду как экономическую деятельность и, соответственно, обложит ее налогом по принципу НДС.