Новая рабочая неделя в Латвии будет дождливой, прохладной и ветреной

Аналогичные погодные условия ожидаются во вторник и среду. Временами возможны прояснения, но также время от времени ожидаются и осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Сохранится северный ветер, порывы которого днем в центральных и восточных районах могут достигать скорости 15 м/с. В среду ветер сменится западным с порывами до 15-19 м/с, а на побережье местами - до 22 м/с.