Новая рабочая неделя в Латвии будет дождливой, прохладной и ветреной
Новая рабочая неделя в Латвии будет дождливой, прохладной и ветреной, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прошедшая неделя началась с солнечной и по-весеннему теплой погоды, но к выходным на территорию Латвии переместились более холодные воздушные массы, во многих местах пошел снег, местами снежный покров достиг десяти сантиметров.
На новой неделе в связи с перемещением обширного циклона с востока на большей части территории страны временами ожидаются осадки, в основном, дождь и мокрый снег. Усилится ветер, порывы которого во вторник местами на побережье достигнут 22 метров в секунду (м/с).
По ночам температура сохранится ниже нуля, лишь местами в западных районах и на побережье минимальная столбики термометров преодолеют нулевую отметку. Днем температура воздуха не будет превышать +2...+8 градусов.
В понедельник небо будет затянуто облаками, лишь местами выглянет солнце. И ночью, и днем ожидаются небольшие осадки. Будет дуть северный ветер с порывами до 14 м/с. Ночью воздух остынет до -2...-7 градусов, а в западных районах, где небо будет затянуто облаками, температура составит -1...+2 градуса. Днем воздух прогреется до +2...+6 градусов, в западных районах будет на несколько градусов теплее.
Аналогичные погодные условия ожидаются во вторник и среду. Временами возможны прояснения, но также время от времени ожидаются и осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Сохранится северный ветер, порывы которого днем в центральных и восточных районах могут достигать скорости 15 м/с. В среду ветер сменится западным с порывами до 15-19 м/с, а на побережье местами - до 22 м/с.
Ночью минимальная температура составит -1...-6 градусов, на побережье - около -2...+3 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +2...+8 градусов.
Во второй половине недели небо временами также будет закрыто облаками, которые принесут осадки на большую часть страны, преимущественно дождь и мокрый снег. В пятницу в восточных районах возможно образование нового снежного покрова глубиной в несколько сантиметров. Во многих местах сохранятся порывистый ветер и отрицательная температура в ночные часы.
Пока синоптики не прогнозируют существенного улучшения погодных условий и в следующие выходные, но затем в Латвию может вернуться весенняя погода.