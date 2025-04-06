Ученые подсчитали количество муравьев на Земле: цифры невероятные!

Исследование показывает, что муравьи предпочитают тропический и субтропический климат. При своей огромной численности муравьи приносят как положительные, так и отрицательные результаты. Так, муравьи переносят почву, перемещают семена и изменяют многие части своего окружения. На гектар муравьи перемещают до 13 тонн почвенной массы в год, и это перемещение может помочь поддерживать круговорот питательных веществ. Они также разлагают разлагающиеся материалы, что повышает плодородие почвы. Муравьи также распространяют семена некоторых растений далеко за пределы досягаемости материнского растения. Но не все взаимодействия безвредны. В некоторых местах инвазивные муравьи, такие как огненные муравьи, наносят вред местным видам.