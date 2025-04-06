Мама двоих детей о критически низкой демографии: дети не рождаются в таблицах Excel
Чтобы демографическая ситуация действительно улучшалась, политикам необходимо смотреть за пределы таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой жители Латвии захотят и будут чувствовать себя в безопасности, воспитывая детей.
Как отмечает мама двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическая ситуация в Латвии должна рассматриваться в тесной связи с развитием сообществ и общественным представлением о семейной модели. Даже в обеспеченных семьях с одним или двумя детьми желание завести еще одного может сдерживаться из-за отсутствия общественной поддержки. Здесь действует принцип: «чтобы вырастить ребенка, нужен целый поселок» — и если такого «поселка» нет, решение о рождении еще одного ребенка принимать значительно сложнее.
Хотя существуют платные варианты помощи и скоро появится возможность водить детей в дошкольные учреждения уже с одного года, это не решает проблемы в случаях, когда ребенок заболел, возникли чрезвычайные обстоятельства или просто необходима передышка. Именно в таких ситуациях семьи особенно остро ощущают нехватку близкого круга поддержки — бабушек и дедушек, родственников, друзей или местного сообщества.
Чтобы демография реально улучшалась, политикам нужно выходить за рамки пособий и думать о среде, в которой рождаются и растут дети. Это означает инвестиции не только в экономику, но и в изменение отношения общества, гибкие формы занятости, укрепление местных сообществ и качественное раннее образование. Ведь дети рождаются не там, где есть только деньги — они рождаются там, где есть место для людей. И нет, вопреки мнениям некоторых "лидеров мнений", важно подчеркнуть: ограничение числа абортов не является инструментом демографической политики. Это был бы шаг назад, возвращающий нас в другое время. Пытаться поднять рождаемость с помощью запретов — все равно что чинить окно молотком: шума много, а вид на будущее не меняется.
Деньги — недостаточный стимул для рождения ребенка
Данные показывают, что семьи с детьми подвергаются повышенному риску бедности, и это наблюдается по всей Европе. Поэтому укрепление экономической стабильности семей — важное условие улучшения демографической ситуации, которое нельзя игнорировать. Однако рождение ребенка — это не только экономический вопрос, это сложное решение, включающее эмоциональные, психологические и практические аспекты.
Снижение рождаемости в Латвии — не новая проблема. Она периодически поднимается в политической повестке, особенно перед выборами, но до сих пор не хватало последовательного и долгосрочного подхода. Доклад о развитии демографической политики за 2024 год был подготовлен с существенным опозданием в семь лет. Он включает почти 100 мер в различных сферах. Положительным моментом является системный подход к теме рождения ребенка, в том числе акцент на структурные решения и необходимость создания благоприятной среды для развития ребенка. Однако остается ряд вопросов, которые концепция не решает.
Роль матери влияет на демографические тенденции
Вопрос рождаемости тесно связан с изменением роли женщины в обществе, начавшимся под влиянием феминистского движения. С XIX века женщины постепенно эмансипировались в разных сферах жизни, включая активное участие в рынке труда. Поэтому планирование семьи все чаще откладывается на более поздний этап жизни. В Европе наблюдается увеличение возраста, в котором женщины становятся матерями — сейчас это в среднем 29–30 лет. НПО указывают, что женщины в возрасте от 18 до 40 лет чаще откладывают решение о детях, тогда как после 40 лет мотивация, парадоксально, может возрастать. В то же время необходимо усиливать идеи пронатализма в политике, подчеркивая, что рождение ребенка — это важная ценность для развития общества. Такой подход уже дал измеримые результаты во Франции, а также начал применяться в Польше и Венгрии — пока без значительного прогресса.
Ранее сообщалось, что количество новорожденных в последние месяцы, особенно в январе, резко сократилось по сравнению с прошлым годом. Также естественный прирост населения в Латвии остается резко отрицательным — минус 7,9. Подобные тенденции наблюдаются во многих странах Европы.