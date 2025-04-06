Мама двоих детей о критически низкой демографии: дети не рождаются в таблицах Excel

Вопрос рождаемости тесно связан с изменением роли женщины в обществе, начавшимся под влиянием феминистского движения. С XIX века женщины постепенно эмансипировались в разных сферах жизни, включая активное участие в рынке труда. Поэтому планирование семьи все чаще откладывается на более поздний этап жизни. В Европе наблюдается увеличение возраста, в котором женщины становятся матерями — сейчас это в среднем 29–30 лет. НПО указывают, что женщины в возрасте от 18 до 40 лет чаще откладывают решение о детях, тогда как после 40 лет мотивация, парадоксально, может возрастать. В то же время необходимо усиливать идеи пронатализма в политике, подчеркивая, что рождение ребенка — это важная ценность для развития общества. Такой подход уже дал измеримые результаты во Франции, а также начал применяться в Польше и Венгрии — пока без значительного прогресса.