От прополки до вечеринок у костра: люди делятся душевными историями о Большой толоке

В Резекненском крае каждый год активно проходят толоки во всех волостях. Ежегодно выбирается одна центральная территория – в прошлом году это была деревня Дубули в Каунатской волости, где проходил единственный в Латгалии этап забега «Stirnubuks». Там восстановили липовую аллею и посадили деревья на пути к Большому Лиепукалнсу. В Резекненском крае координатором Большой толоки является Андрис Стафецкис, заместитель исполнительного директора самоуправления, который исполняет эту обязанность уже восемь лет. В мероприятии принимают участие предприниматели и муниципальные группы, а также военнослужащие 36-го батальона боевого обеспечения 3-й Латгальской бригады Земессардзе и местные жители. Волонтеры в основном занимаются уборкой территорий деревень, обочин дорог и кладбищ, вырубкой кустарников, посадкой деревьев и цветов, а также борются с инвазивным растением — борщевиком.