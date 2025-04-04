От прополки до вечеринок у костра: люди делятся душевными историями о Большой толоке
26 апреля по всей Латвии пройдет Большая толока с особым посланием: «Мы – природа! Мы вместе! Мы – Латвия!». Организаторы приглашают каждого жителя страны принять участие в этом важном событии, а также поделиться своими личными воспоминаниями, чтобы сохранить и укрепить нашу общую традицию. Посмотрим, какие истории уже прислали латвийцы!
Организаторы Большой толоки уже получили теплые и вдохновляющие рассказы из разных уголков Латвии.
Айна Тарасова из Цесисского края делится воспоминаниями о толоках в своей семье, где не только пропалывали грядки и убирали территорию, но и сажали деревья, разбивали газоны и даже крыли крышу. В этих толоках участвовало до 35 человек – семья, родственники, друзья и соседи. Айна вспоминает, что каждый приносил угощения, дети играли, взрослые пели и шутили, а вечер завершался вечеринкой у костра:
«Толока – это одна из наших семейных и дружеских традиций. Взрослые общаются, шутят. Начинает смеркаться, но расставаться не хочется. Такая замечательная у нас толока, такие прекрасные люди! А в благоустроенном месте обязательно будет еще много чудесных вечеринок у костра!»
Из Айнажского края пришел рассказ о "картофельных" толоках семьи Сару, которые проходят в родовом доме и собирают всех родственников. Как рассказывает Йоланта Борите из этой семьи:
«Сажать и копать картошку – ерунда, а вот время, проведенное вместе, – бесценно для всех поколений! Весной мы сажаем пять ящиков, осенью собираем больше 50. Главное лакомство – картошка, запеченная в углях, и какое-нибудь охотничье угощение – колбаски или котлеты. Раньше на толоках еще варили суп из баранины со свежей капустой. Что за вкуснятина!»
Толоки, которые оставляют след в истории
Особая история пришла из Лиепы. В ней где рассказывается, что почти 100 лет назад, в 1929 году, жители местечка, крестьяне и даже солдаты 8-го Даугавпилсского пехотного полка работали несколькими группами над возведением памятника воинам, павшим в битве под Цесисом. В селе жители возили гравий, валуны и известняк на лошадях, построили новые подъездные пути, высадили липовую аллею и березовую рощу, которые до сих пор украшают это памятное место.
В Резекненском крае каждый год активно проходят толоки во всех волостях. Ежегодно выбирается одна центральная территория – в прошлом году это была деревня Дубули в Каунатской волости, где проходил единственный в Латгалии этап забега «Stirnubuks». Там восстановили липовую аллею и посадили деревья на пути к Большому Лиепукалнсу. В Резекненском крае координатором Большой толоки является Андрис Стафецкис, заместитель исполнительного директора самоуправления, который исполняет эту обязанность уже восемь лет. В мероприятии принимают участие предприниматели и муниципальные группы, а также военнослужащие 36-го батальона боевого обеспечения 3-й Латгальской бригады Земессардзе и местные жители. Волонтеры в основном занимаются уборкой территорий деревень, обочин дорог и кладбищ, вырубкой кустарников, посадкой деревьев и цветов, а также борются с инвазивным растением — борщевиком.
В Южнокурземском крае школьники, родители и жители ежегодно убирают 96-километровое побережье Балтийского моря, куда выбрасываются волнами и оставляются людьми различные отходы. Несмотря на то, что объем мусора не уменьшается, участники толоки не сдаются – они очищают пляжи и изучают вредное воздействие отходов. В акциях активно участвуют учащиеся и педагоги Павилостской, Вергальской, Руцавской основных школ, Ницской средней школы и филиала средней школы имени З. Маурини в Гробине.
Как толоки преображают города и поселки
В Сигулдском крае в этом году планируют включить в Большую толоку и гражданскую защиту, а в прошлом году высаживали фруктовые деревья и ягодные кустарники, озеленяя двор социального центра в Малпилсе и территории детских садов.
В Гулбенском крае ежегодно приводят в порядок 167-гектарный парк Эмзес и другие важные места, требующие усилий участников. Завершается уборка традиционным угощением – «супом толоки».
В Смилтенском крае запланировано несколько волонтерских площадок, но главной из них является уборка территории Янюкалнса. В прошлом году были приведены в порядок городище Цертене, окрестности школы в Друсти, природная тропа Лаункалне «Veļu kalni», берега озер, природные тропы и Базницкалнс. Координатор толоки — ландшафтный архитектор Уна Райскума.
В Кулдигском крае традиция проведение толок сохраняется уже 17 лет, и их координатором является Даце Янсоне. В прошлом году участники высадили еловый лес, красили скамейки и барьеры, устанавливали скворечники. Среди самых необычных находок – ковер и гиря, выброшенные на берег Венты.
В Риге также активно готовятся к Большой толоке! В столице будут работать восемь координаторов. В прошлом году координатор района Шкиротава Ивита Зейботе вспоминает, что объем собранного мусора был настолько велик, что для фото пришлось залезть на мусоровоз.
Марупский край участвует в толоках уже 17 лет. Особую известность здесь получили акции по очистке реки Марупите. Десять лет назад ее берега были заросшими и заваленными бытовым мусором, но благодаря толокам ситуация изменилась. Однажды местное предприятие предоставило лодки, чтобы очистить русло реки. А в год столетия Латвии в Марупите даже прошла регата самодельных лодок, где самые смелые участники заходили в воду, чтобы помочь своим суденышкам достичь финиша.
Толоки – часть культурного наследия
Знаете ли вы, что даже гора Дайн в Турайде, которая в этом году отмечает 40-летие, была создана благодаря толокам? В 1982 году люди расчистили территорию и превратили ее в культурное наследие. Одну из первых толок здесь организовала рижская фольклорная группа «Skandinieki» – они нашли и очистили источник, который сегодня известен как «Skandinieku avotiņš».
В этом году Большая толока призывает не только очищать природу, но и создавать нематериальное культурное наследие Латвии. Поэтому каждый приглашается поделиться своими семейными, дружескими, корпоративными или коллективными историями о толоках – с фотографиями, видео или аудиозаписями. Прислать свой рассказ можно по ссылке.
Информацию о координаторах субботников в каждом крае можно найти на сайте www.talkas.lv в разделе «Контакты». К тому же каждая зарегистрированная локация толоки участвует в розыгрыше призов!