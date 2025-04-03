Большая толока 2025 уже скоро: знали ли вы, что именно ее участники создали гору Дайн в Турайде?

Также каждый может пригласить семью и друзей присоединиться к акции, распространяя информацию в своих соцсетях. В этом году Большая толока пройдет уже в 18-й раз — мы доказали, что дух древней традиции живет и сегодня. Толоки бывают самыми разными — и наряду с огромной работой мы хотим вдохновить участников делиться в соцсетях историями своих, родительских или бабушкиных и дедушкиных толок в разных регионах Латвии. Заполните информацию здесь.