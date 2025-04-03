Большая толока 2025 уже скоро: знали ли вы, что именно ее участники создали гору Дайн в Турайде?
В этом году исполняется 40 лет с момента создания горы Дайн в Турайде — особого места, ставшего важным символом латышского мировоззрения. Однако лишь немногие знают, что гора появилась как результат усилий самих людей, без государственной инициативы и финансирования.
Автор идеи Анна Юркане вспоминает, что в начале особенно важную роль играли толоки. Она подчеркивает, что гора Дайн не была заказом государства — хотя изначально идея связана с празднованием 150-летия Кришьяниса Баронса, позже она была исключена из официальной программы. Единственное обещание, которого удалось добиться от тогдашней власти, — не чинить препятствий. Финансирование не предоставили, и все зависело от людей.
Несмотря на трудности, идея была реализована силами общества. В толоках участвовали сотни добровольцев со всей Латвии — местные жители Сигулды, школьники, работники культуры, архитекторы и защитники природы. На тот момент территория будущей горы Дайн была заброшена — бывший колхозный сад черной смородины превратился в свалку. Толоки проводились на протяжении нескольких лет, чтобы привести это место в порядок.
Один из трогательных рассказов Юркане — о школьной учительнице из Балдоне, которая работала на общественных началах в Обществе охраны природы и памятников и с огромным энтузиазмом рассылала приглашения на толоки по всей Латвии. Она даже отказалась отправить приглашение одному высокопоставленному чиновнику, сказав: «Он не достоин чести работать на горе Дайн».
Активное участие в толоках принимали Общество охраны природы и памятников Латвии, коммунальные службы Рижского района, школьные группы, фольклорные коллективы, мужской хор Satezele, архитектурные бюро и многие другие. Эти толоки всегда завершались совместным пением у костра — исполнялись любимые народные песни.
Одними из первых участников была фольклорная группа Skandinieki, которая в 1982 году во время толоки нашла и очистила пещеру с источником на склоне горы Дайн. Позже источник был назван Skandinieku avotiņš, и он до сих пор доступен для посетителей. Латышское поверье гласит: «Если молодая девушка умоется в источнике — станет красивой».
Гора Дайн — доказательство того, чего можно достичь, если люди объединяются в труде и ценностях. За 40 лет она стала местом, где чтут народную мудрость, переданную через дайны, и силу единения.
Большая толока 2025 приглашает всех принять участие в историческом событии
В этом году Большая толока состоится 26 апреля под лозунгом "Мы — природа! Мы — вместе! Мы — Латвия!" и приглашает всех присоединиться к этому историческому событию. Чтобы включить толоки как историческую и современную традицию в Список нематериального культурного наследия Латвии, жители всех краев страны призываются поделиться своим опытом участия в толоках — заполнив форму в разделе "Поделись своей историей толоки" на сайте www.talkas.lv.
Также каждый может пригласить семью и друзей присоединиться к акции, распространяя информацию в своих соцсетях. В этом году Большая толока пройдет уже в 18-й раз — мы доказали, что дух древней традиции живет и сегодня. Толоки бывают самыми разными — и наряду с огромной работой мы хотим вдохновить участников делиться в соцсетях историями своих, родительских или бабушкиных и дедушкиных толок в разных регионах Латвии. Заполните информацию здесь.
Организатор Большой толоки Вита Яунземе призывает всех документировать свой опыт участия: «Цель — добиться включения толоки как общественного, экологического и культурного феномена нашего народа в список Нематериального культурного наследия. Толоки начались еще полтора века назад, когда были отменены барщинные обязанности, и крестьяне начали помогать друг другу во время уборки урожая. Лозунг "Мы — природа! Мы — вместе! Мы — Латвия!" означает, что наш народ выстоит, если мы научимся поддерживать друг друга. Природа в нас заложена генетически, но время от времени стоит себе об этом напоминать».
Как известно, толоки уходят корнями в народные традиции и фольклор. Сегодня Большая толока принимает самые разные формы — помимо уборки мусора, это посадка деревьев, благоустройство ландшафтов, дворов и общественных центров, приведение в порядок могил выдающихся деятелей, а также «Толока по очистке легких» совместно с Обществом Праздника песни. Кроме того, проходят и цифровые толоки — удаление ненужной информации со своих устройств для разгрузки дата-серверов, которые потребляют огромное количество энергии.