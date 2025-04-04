В Даугавпилсе обсуждают идею восстановления своего аэропорта: в планах - 4 регулярных рейса в день

Аэродром в Лоциках был построен для военных нужд в 1959 году с взлетно-посадочной полосой длиной 2 300 м, в 1982 году реконструирован и удлинен до 2 500 м. В 1999 году самоуправление Даугавпилса продало аэродром компании SIA Latgales Avio, в результате чего часть аэродрома была снесена. С 2007 по 2010 год с поддержкой городской администрации были сделаны несколько вложений в развитие аэропорта, он некоторое время использовался для общегражданских авиаперевозок, но в 2015 году сертификат аэродрома был аннулирован. Однако в следующем году аэродром снова оказался в собственности города Даугавпилса, и началась разработка нового проекта.