В Даугавпилсе обсуждают идею восстановления своего аэропорта: в планах - 4 регулярных рейса в день
Даугавпилсский аэропорт - амбициозный проект, который может дать мощный импульс развитию региона. Несмотря на долгую историю попыток его создания, вопрос строительства остается актуальным. Новая концепция предусматривает современную инфраструктуру, круглосуточную работу и регулярные рейсы.
2 апреля в Доме культуры в Лоциках состоялось общественное обсуждение доклада об оценке воздействия на окружающую среду проекта развития Даугавпилсского аэропорта в Лоциках, которое собрало большое количество заинтересованных людей, сообщает gorod.lv.
Идея создания аэропорта в Лоциках существует с 2005 года, за это время самоуправление приобрело 227 гектаров земли для аэропорта, были приняты различные политические решения, создано SIA Daugavpils lidosta, целью которого было обеспечить внутренние и международные рейсы. Однако попытки привлечь инвесторов не увенчались успехом.
Предприятие Daugavpils lidosta существовало до 2021 года, после чего его обязательства были переданы городской администрации Даугавпилса. В настоящее время разрабатывается проект строительства аэропорта, для чего привлечено государственное финансирование и получено решение Государственного агентства охраны окружающей среды о применении процедуры оценки воздействия на окружающую среду, в связи с чем был подготовлен доклад.
Аэродром в Лоциках был построен для военных нужд в 1959 году с взлетно-посадочной полосой длиной 2 300 м, в 1982 году реконструирован и удлинен до 2 500 м. В 1999 году самоуправление Даугавпилса продало аэродром компании SIA Latgales Avio, в результате чего часть аэродрома была снесена. С 2007 по 2010 год с поддержкой городской администрации были сделаны несколько вложений в развитие аэропорта, он некоторое время использовался для общегражданских авиаперевозок, но в 2015 году сертификат аэродрома был аннулирован. Однако в следующем году аэродром снова оказался в собственности города Даугавпилса, и началась разработка нового проекта.
В настоящее время разрабатывается комплексный проект аэропорта с необходимой инфраструктурой — терминалом, пожарным депо, ангаром для аэродромной техники, освещением взлетно-посадочной полосы, котельной и другими объектами. Общая площадь застройки составит 9 000 кв. метров. Планируется, что аэропорт будет работать круглосуточно с 4 регулярными рейсами в день и обеспечит 50 рабочих мест.
Авиастроительный эксперт Кокарс отметил, что строительство в лучшем случае может начаться через 10 лет, если будут найдены средства, а сама стройка займет 5 лет, еще 5 лет потребуется на сертификацию.
Общественное обсуждение доклада об оценке воздействия на окружающую среду будет продолжаться до 22 апреля. Текст доклада доступен в Аугшдаугавской краевой думе (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) в рабочие часы, в Науенском волостном управлении (ул. Сколас, 15, Науене) и в Науенском центре культуры (ул. Музея, 6, Лоцики) с 08:30 до 16:00. Жители могут отправлять письменные предложения и комментарии по докладу в Департамент надзора за средой Агентства энергетики и среды (ул. Рупниецибас, 23, Рига, LV-1045, телефон: 67321173, e-mail: pasts@eva.gov.lv, www.eva.gov.lv) до 22 апреля 2025 года. На все вопросы будут подготовлены ответы.