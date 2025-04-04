Врачи тоже за электронные рецепты - это помогает следить, как пациенты используют лекарства

Он пояснил, что с каждым годом постепенно вводится все больше ограничений на выписку рецептов на бумаге, в декабре 2024-го вступили в силу очередные, по которым электронная форма должна быть приоритетной не только для семейных врачей, но и для специалистов. Сейчас же, по его словам, дело идет к тому, что доля э-рецептов, видимо, станет еще больше, сообщает LSM+.