Врачи тоже за электронные рецепты - это помогает следить, как пациенты используют лекарства
Желание Минздрава ограничить оборот бумажных рецептов, в принципе, не ново: отрасль уже несколько лет к этому ведет, в том числе потому, что дигитализация рецептов дает возможность следить за тем, как их используют пациенты, говорит Айнис Дзалбс, вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей.
«Мы все очень поддерживаем идею использования электронных рецептов. Эта возможность существует много лет, на данный момент мы уже используем практически только эти рецепты», — сообщил А. Дзалбс передаче «Подробности» на Латвийском радио 4.
Он пояснил, что с каждым годом постепенно вводится все больше ограничений на выписку рецептов на бумаге, в декабре 2024-го вступили в силу очередные, по которым электронная форма должна быть приоритетной не только для семейных врачей, но и для специалистов. Сейчас же, по его словам, дело идет к тому, что доля э-рецептов, видимо, станет еще больше, сообщает LSM+.
«Но это нам помогает хорошо следить за тем, как наши пациенты используют рецепты, как принимают лекарства — особенно за тем, как используются и кто использует сильные снотворные препараты или лекарства, где есть наркотические вещества», — отметил А. Дзалбс.
Но, добавил он, бумажные рецепты не исчезнут полностью, поскольку есть различные ситуации, когда врачи используют именно их — в том числе чтобы выписать лекарства со скидкой детям в возрасте до двух лет, беременным женщинам.
«Также во время домашнего визита или при сбое в системе E-veselība мы, конечно, сможем использовать эти бумажные рецепты. Но все меньше и меньше. […] Эта возможность будет в основном для критических случаев, когда или система не работает, или возникают какие-то другие проблемы, которые трудно так предвидеть», — заключил Дзалбс.