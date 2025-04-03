Въезд по новым правилам: Латвия ужесточает контроль для граждан третьих стран

Согласно изменениям, граждане третьих стран без латвийской визы или разрешения на проживание обязаны за 48 часов до въезда в Латвию указать цель поездки, планируемую продолжительность пребывания, место, маршрут путешествия и контактную информацию. Также необходимо будет указать, занимал ли человек или его близкий родственник выборную должность, участвовал ли в выборах, имел ли текущий или прошлый статус госслужащего или муниципального чиновника, служил ли в вооруженных силах, спецслужбах, погранслужбе, таможне, МВД, Минюсте или МИДе (включая дипломатическую службу). Эта обязанность вступает в силу с сентября этого года. За непредоставление или предоставление ложной информации может быть наложен штраф до 2000 евро.