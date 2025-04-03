Въезд по новым правилам: Латвия ужесточает контроль для граждан третьих стран
Граждане третьих стран, у которых нет выданной в Латвии визы или разрешения на проживание, перед въездом в страну будут обязаны предоставить конкретную информацию о себе, родственниках и цели поездки. Такие изменения в Закон об иммиграции и поправки в Закон о государственной границе в окончательном чтении одобрил Сейм в четверг, 3 апреля. Изменения необходимы для укрепления государственной безопасности и повышения эффективности охраны границы.
Согласно изменениям, граждане третьих стран без латвийской визы или разрешения на проживание обязаны за 48 часов до въезда в Латвию указать цель поездки, планируемую продолжительность пребывания, место, маршрут путешествия и контактную информацию. Также необходимо будет указать, занимал ли человек или его близкий родственник выборную должность, участвовал ли в выборах, имел ли текущий или прошлый статус госслужащего или муниципального чиновника, служил ли в вооруженных силах, спецслужбах, погранслужбе, таможне, МВД, Минюсте или МИДе (включая дипломатическую службу). Эта обязанность вступает в силу с сентября этого года. За непредоставление или предоставление ложной информации может быть наложен штраф до 2000 евро.
Государственные службы безопасности будут не реже одного раза в год оценивать необходимость такого требования, его влияние и дальнейшую актуальность, после чего предоставлять отчет Сейму. Эти изменения не распространяются на лиц с дипломатическим иммунитетом и на тех, кто въезжает на короткий срок для выполнения официальных функций или оказания технической поддержки.
Также отныне пропуск в приграничную зону гражданам третьих стран будет выдаваться только при согласовании с Службой государственной безопасности. Уже выданные и действующие временные пропуска будут действительны не более двух месяцев с момента вступления изменений в силу. Авторы изменений отмечают, что в период строительства инфраструктуры на границе существуют повышенные риски для безопасности страны, поэтому особый порядок выдачи пропусков в приграничную зону предлагается сохранить до конца 2027 года. Закон о государственной границе устанавливает, что лицам от 15 лет для пребывания в приграничной зоне необходим постоянный или временный специальный пропуск, выданный Пограничной службой.
Поправки в Сейм подала парламентская Комиссия по национальной безопасности, подчеркнув, что Россия и Беларусь не откажутся от использования граждан дружественно настроенных к ним стран для разведывательной и иной подрывной деятельности против государств ЕС и НАТО.
Иностранцы, получившие в Латвии документы на проживание, проходят проверки, однако, учитывая различия в подходе к оценке рисков и уровне толерантности в странах ЕС и Шенгенской зоны, граждане России и Беларуси имеют разные возможности получения таких документов и свободного передвижения по Шенгену. Например, Венгрия не проводит проверку безопасности для граждан этих стран. Поэтому, когда такие люди путешествуют по ЕС, латвийская пограничная служба может не иметь информации об их прибытии в Латвию, говорится в пояснительной записке к поправкам.
После вторжения России в Украину, которое поддержала Беларусь, в регионе возросли риски, связанные с разведкой и гибридными угрозами. Чтобы не допустить въезда лиц, связанных со спецслужбами этих стран, с февраля 2022 года в Латвии усилен миграционный контроль.