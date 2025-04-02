Агрессивные подростки заполонили рижские торговые центры - кто несет ответственность за их поведение?
В крупнейших торговых центрах Риги увеличивается количество беспризорных подростков, поведение которых вызывает опасения за безопасность. Один из очевидцев рассказывает, что подростки часто выражаются настолько грубо, что "уши вянут", и ведут себя агрессивно.
«Они разговаривали очень грубо, и моя подруга обратила внимание на один инцидент, когда подростки вели себя крайне агрессивно», – сообщил Гинт в передаче Латвийского телевидения «4.studija». Этот инцидент, который, похоже, является лишь одним из множества, наблюдаемых посетителями ежедневно, считается типичным примером поведения беспризорных подростков в рижских торговых центрах. Позже Гинт получил от других очевидцев видео, на котором был запечатлен жестокий конфликт между подростками, произошедший прямо в торговом центре. В видео слышны комментарии очевидцев о происходящем, а подростки выкрикивали нецензурные выражения, абсолютно не боясь последствий, и даже сами снимали происходящее.
«Подростки часто приходят в эти торговые центры, ведут себя агрессивно и вызывающе, постоянно ругаются и обсуждают свои проблемы. В последнее время они стали бывать там чаще и им совершенно все равно, что их кто-то замечает. Это стало нормой», – отмечает Гинт.
Он добавляет, что кроме нецензурной брани, часто слышны агрессивные высказывания, создающие впечатление, что такое поведение считается допустимым. «Почему эти подростки вообще там? Неужели им некуда больше пойти?»
Корни проблемы следует искать в семьях, где детям часто не хватает должного внимания и поддержки. Одна женщина, помогающая беспризорным детям, рассказывает, что многие из этих подростков выросли в семьях с проблемами алкоголизма, наркомании или насилия. Дети, которым дома не хватает безопасности и поддержки, часто выбирают торговые центры как место, где они получают хоть какое-то внимание. «Кто-то боится возвращаться домой, потому что отчим часто бьет. У кого-то мать пьет», – рассказывает женщина, отмечая, что по улицам бродят даже девятилетние дети.
Рижская муниципальная полиция, комментируя ситуацию, подчеркивает, что большинство беспризорных подростков – это отражение проблем в семье, но «есть и те, кто чрезмерно опекаем и не приучен к дисциплине. Родители не всегда способны контролировать поведение своих детей, часто оправдываясь занятостью на работе или другими обстоятельствами», – заявляют в полиции.
«Есть и такие, кто делает это просто ради забавы. Им это весело, потому что у них нет других увлечений. В школе им неинтересно, поэтому они выбирают уличную жизнь», – поясняют в полиции.
В уличном образе жизни участвуют не только мальчики, но и девочки, которые зачастую так сильно красятся, что трудно определить их возраст. Также иногда совершаются кражи – в основном воруют еду, косметику и одежду, а также употребляют запрещенные вещества. «Они сами рискуют своим здоровьем, ведь покупают эти вещества через Telegram и даже не знают, что именно употребляют».
Хотя предлагаются различные решения, такие как новые развлекательные центры или спортивные площадки, эксперты считают, что такие меры сами по себе проблему не решат. «Этот вопрос должен решаться в семьях», – подчеркивают в полиции. «Родители должны контролировать поведение своих детей и активно участвовать в их жизни. Это не только ответственность государства или самоуправлений, но и обязанность родителей».
Полиция призывает общественность активнее вмешиваться и сообщать о подростках, которые ведут себя неадекватно. «Если мы видим группу молодых людей, создающих беспорядки или ведущих себя агрессивно, необходимо сообщить об этом в соответствующие инстанции», – отмечают правоохранители.