Агрессивные подростки заполонили рижские торговые центры - кто несет ответственность за их поведение?

«Они разговаривали очень грубо, и моя подруга обратила внимание на один инцидент, когда подростки вели себя крайне агрессивно», – сообщил Гинт в передаче Латвийского телевидения «4.studija». Этот инцидент, который, похоже, является лишь одним из множества, наблюдаемых посетителями ежедневно, считается типичным примером поведения беспризорных подростков в рижских торговых центрах. Позже Гинт получил от других очевидцев видео, на котором был запечатлен жестокий конфликт между подростками, произошедший прямо в торговом центре. В видео слышны комментарии очевидцев о происходящем, а подростки выкрикивали нецензурные выражения, абсолютно не боясь последствий, и даже сами снимали происходящее.