Существуют ли в Латвии штрафы за "медленную езду"? Разъясняет полиция

Согласно пункту 99 Правил дорожного движения, водитель должен выбирать такую скорость, которая соответствует дорожным и метеорологическим условиям, техническому состоянию автомобиля, а также интенсивности движения. Это означает, что водитель обязан не только снижать скорость, если этого требуют условия, но и не создавать необоснованных помех другим участникам движения. Андерсоне подчеркивает, что умышленная медленная езда может создавать опасные и мешающие ситуации на дороге, вплоть до возникновения конфликтов между водителями. В таких случаях существует риск дорожно-транспортных происшествий.