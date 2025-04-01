Существуют ли в Латвии штрафы за "медленную езду"? Разъясняет полиция
Когда речь идет о безопасности дорожного движения, чаще всего внимание привлекают те, кто превышает разрешенную скорость. Гораздо реже говорят о водителях, которые, напротив, едут слишком медленно — иногда до такой степени, что создают угрозу для других участников движения.
Старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции Криста Андерсоне указывает, что в соответствии с действующим законодательством в Латвии в настоящее время не предусмотрена специальная ответственность именно за медленную езду.
Однако на практике были отдельные случаи, когда преднамеренное замедление движения, в том числе слишком медленная езда, квалифицировались как агрессивное вождение, так как создавали помехи другим участникам дорожного движения.
Полиция отмечает, что часто за медленно движущимся транспортным средством скрывается другое нарушение — например, водитель использует мобильный телефон во время вождения, держа его в руке, или находится в состоянии опьянения, что влияет на способность безопасно управлять автомобилем. Такие машины часто привлекают внимание полиции.
Согласно пункту 99 Правил дорожного движения, водитель должен выбирать такую скорость, которая соответствует дорожным и метеорологическим условиям, техническому состоянию автомобиля, а также интенсивности движения. Это означает, что водитель обязан не только снижать скорость, если этого требуют условия, но и не создавать необоснованных помех другим участникам движения. Андерсоне подчеркивает, что умышленная медленная езда может создавать опасные и мешающие ситуации на дороге, вплоть до возникновения конфликтов между водителями. В таких случаях существует риск дорожно-транспортных происшествий.
Таким образом, хотя прямого штрафа за "медленную езду" нет, водителям следует помнить, что подобное поведение может быть квалифицировано как нарушение, если оно создает угрозу или серьезные препятствия для других.