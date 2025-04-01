У граждан РФ начинается "экзаменационная пора", чтобы сохранить ВНЖ в Латвии

Две недели назад были внесены изменения в правила правительства, чтобы граждане России могли зарегистрироваться на прохождение проверки знаний госязыка для обращения за статусом постоянного жителя ЕС. В случае необходимости до 16 июня граждане России смогут зарегистрироваться на повторную проверку, которую нужно будет пройти до 30 сентября. В таком случае документы для получения статуса постоянного жителя ЕС они смогут подать до 31 октября. Если гражданин РФ не пройдет успешно проверку на знание госязыка до 30 сентября, он будет проходить ее в порядке общей очереди начиная с 1 октября.