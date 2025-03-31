"Этого не может быть со мной": 25-летний медик сама оказалась в Страдиня и чуть не стала инвалидом
Ежегодно в Латвии в больницы поступает в среднем 7000 пациентов с инсультом, и в этом отношении страна лидирует в Европе, поскольку заболеваемость инсультом на 1000 жителей здесь самая высокая. И самое поразительное, что возраст некоторых пациентов не превышает 30 лет.
Инсульт – вторая по распространённости причина смерти в мире и главная причина инвалидности. Хотя принято считать, что инсульт поражает преимущественно пожилых людей, на самом деле он не делает различий ни по возрасту, ни по полу. Журналисты 360TV Ziņas поговорили с 25-летней девушкой, которой повезло – она быстро распознала симптомы инсульта и сразу обратилась за помощью, подарив себе шанс на качественную жизнь.
«Я зашла в ванную и почувствовала, что не могу контролировать правую руку. Сначала я не поняла, что происходит», – рассказывает о своем опыте Анастасия, которая в то утро собиралась на работу в больницу Страдиня. «Затем постепенно перестала чувствовать правую ногу, и со временем состояние резко ухудшилось – я не могла говорить», – описывает она симптомы инсульта. Через 50 минут ее доставили в больницу на скорой уже в статусе пациентки с инсультом.
Будучи медиком, Анастасия быстро осознала, что с ней происходит. В состоянии шока она несколько раз пыталась позвонить подруге, хотя уже не могла говорить. Затем она успокоилась и отправила ей сообщение.
«Это было страшно, потому что я помню, как меня привезли сюда, в 14-ю палату. Меня подключили ко всем мониторам, системам. Я просто не могла в это поверить – ну нет, этого не может быть, не со мной. Как так? Мне всего 25 лет», – до сих пор потрясена Анастасия.
Порок сердца, который впоследствии вылечили, стресс, две работы, нездоровый образ жизни – именно эти факторы, по словам девушки, стали причиной образования тромба. В больнице ей в течение нескольких минут сделали компьютерную томографию и начали лечение.
Лечащий врач Анастасии, невролог Кристап Юрьянс, отмечает, что положительный исход стал возможным только благодаря тому, что девушка быстро отреагировала: «В течение часа мы успели начать лечение, и именно поэтому у нас такой хороший результат. Но если человек не распознает симптомы, думает, что это что-то другое, или ждет, пока они пройдут сами, последствия могут быть необратимыми – он может навсегда потерять способность говорить, остаться прикованным к постели и нуждаться в постоянном уходе до конца жизни».