"Этого не может быть со мной": 25-летний медик сама оказалась в Страдиня и чуть не стала инвалидом

«Это было страшно, потому что я помню, как меня привезли сюда, в 14-ю палату. Меня подключили ко всем мониторам, системам. Я просто не могла в это поверить – ну нет, этого не может быть, не со мной. Как так? Мне всего 25 лет», – до сих пор потрясена Анастасия.