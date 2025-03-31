Деньги латвийских пенсионеров работают на экономику США и Европы

Вот еще одна интересная тенденция: общий объем вложений за эти годы значительно увеличился. Между тем инвестиции в Латвии фактически стагнируют и даже сокращаются. Что еще раз доказывает, что деньги пенсионных фондов утекают из Латвии. Куда же они тогда деваются? Банк Латвии собрал данные именно по второму пенсионному уровню, который является обязательным и значительно превышает третий. Большую его часть составляют инвестиции в американский фондовый рынок. Затем мы инвестируем такую же долю, как и в Латвию, в другие страны Балтии, чуть больше пятой части - в другие страны Европейской экономической зоны. И лишь малая часть - Латвия. В этом случае государство упускает большие деньги, которые можно было бы инвестировать в свою экономику, отмечает Латвийская ассоциация частного и венчурного капитала.