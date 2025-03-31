Сила родительских слов: диалоги в Верманском парке подтолкнули мужчину к важным размышлениям
Часто ли мы задумываемся о том, как каждое наше слово влияет на самооценку и внутренний мир наших детей? Рижанин напомнил об этом, написав о ситуациях, свидетелем которых стал.
Родители — это тоже люди, иногда уставшие и подверженные эмоциям. Однако слова, произнесенные в порыве гнева или разочарования, могут стать для ребенка внутренней истиной, которая останется с ним на всю жизнь. Об этом напомнил автор сообщения в соцсетях. "Сегодня, наслаждаясь утренним кофе в Верманском парке, я заметил две ситуации, которые заставили меня задуматься. На соседней скамейке одна мама сердито крикнула своему ребенку: «Опять испачкался! Одни проблемы мне создаешь!» Совсем рядом другая мама сказала подростку: «Ты не можешь столько есть, ты растолстела»".
Мужчина изначально подчеркивает, что не собирается критиковать методы воспитания других родителей. И это важный момент — мы все совершаем ошибки. Тем не менее, он деликатно напоминает, что, называя ребенка неуклюжим, ленивым или заявляя, что он приносит только проблемы, мы формируем его восприятие себя: "В нашем детстве формируется наша самооценка, уверенность, а также наши самые большие комплексы. Если ребенку сказать, что Дед Мороз каждый год приносит подарки — он поверит. Если сказать, что зубная фея оставляет деньги под подушкой — он поверит. И если ребенку сказать, что он неуклюжий, ленивый или создает лишь проблемы — он поверит и в это".
Вместо того чтобы в сердцах выговорить что-то резкое, стоит остановиться и подумать: а какое послание я оставляю в душе своего ребенка? "Ведь слова, которые мы произносим в гневе, могут стать его внутренним голосом на всю жизнь. Одно случайно сказанное слово может наложить тяжелое бремя, а одно ласковое — дать крылья", - уверен мужчина.
Многие согласны, что родительство — это большая ответственность, но и великая возможность вырастить счастливых, уверенных и любимых людей. Мы все можем совершенствоваться как родители. Возможно, следующий раз, прежде чем сказать что-то в спешке, мы остановимся на секунду и зададим себе вопрос: какими будут долгосрочные последствия моих слов?