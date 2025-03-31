Сила родительских слов: диалоги в Верманском парке подтолкнули мужчину к важным размышлениям

Мужчина изначально подчеркивает, что не собирается критиковать методы воспитания других родителей. И это важный момент — мы все совершаем ошибки. Тем не менее, он деликатно напоминает, что, называя ребенка неуклюжим, ленивым или заявляя, что он приносит только проблемы, мы формируем его восприятие себя: "В нашем детстве формируется наша самооценка, уверенность, а также наши самые большие комплексы. Если ребенку сказать, что Дед Мороз каждый год приносит подарки — он поверит. Если сказать, что зубная фея оставляет деньги под подушкой — он поверит. И если ребенку сказать, что он неуклюжий, ленивый или создает лишь проблемы — он поверит и в это".