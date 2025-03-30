В Латвии
Сегодня 18:02
Последний день марта будет облачным, но теплым
Последний день марта будет облачным, но теплым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на понедельник на западе страны пройдет дождь, на востоке будет ясно. Температура воздуха составит +2...+6 градусов, в восточных регионах - около 0 градусов, в столице - +5...+7 градусов. Днем облака будут чередоваться с солнцем, существенных осадков не ожидается. Воздух на большей части территории страны прогреется до +13...+18 градусов, на побережье - до +7...+12 градусов.
В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +14...+16 градусов.