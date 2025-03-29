Три косули неожиданно выбежали на дорогу перед автомобилями в Елгаве.
В Латвии
Вчера 20:20
ВИДЕО: в Елгаве на дорогу выбежали косули
В социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором видно, как три косули неожиданно выбегают на дорогу перед автомобилями в Елгаве.
На видео, опубликованном в соцсетях, запечатлен момент, когда косули внезапно пересекают дорогу в тот момент, когда с обеих сторон приближаются автомобили. К счастью, животные остались невредимыми.
Специалисты напоминают: при встрече с дикими животными на дороге важно действовать осторожно, чтобы обеспечить безопасность как свою, так и других участников дорожного движения.
- Сохраняйте спокойствие: заметив животное на дороге, избегайте резких поворотов руля или внезапного торможения, так как это может привести к потере управления автомобилем. Животные часто ведут себя непредсказуемо, поэтому будьте готовы к их неожиданным движениям.
- Снижайте скорость: особенно в местах, где дорожные знаки предупреждают о диких животных. Медленная езда дает больше времени на реакцию в непредвиденных ситуациях. Косули наиболее активны в сумерки и на рассвете, поэтому в это время следует проявлять особую бдительность.
- Используйте ближний и дальний свет правильно: в темное время суток, если условия позволяют, включайте дальний свет – это поможет вовремя заметить животных, так как их глаза отражают свет. Однако при приближении встречного транспорта переключайтесь на ближний свет, чтобы не ослеплять других водителей.