Не каждый кашель требует справки от врача - министры предлагают изменения в школах
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери и министр образования и науки Даце Мелбарде согласны с тем, что для снижения нагрузки на врачей необходимо упростить требования к медицинским справкам, оправдывающим пропуски занятий школьниками.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в пятницу Абу Мери встретился с Мелбарде для обсуждения важных межотраслевых вопросов в сфере здоровья и безопасности учащихся. Одной из ключевых тем стало обсуждение медицинских справок для оправдания пропусков занятий. Министры сошлись во мнении, что не следует увеличивать нагрузку на семейных врачей и создавать лишнюю бюрократию в отношении справок, оправдывающих отсутствие учеников. Вопрос должен решаться на уровне каждой школы.
Что касается медицинских справок после болезни, когда дети возвращаются в школу, Абу Мери подчеркнул необходимость выработки единого подхода. Также он отметил, что справки должны выдаваться только в случае особых рекомендаций, например, освобождения от физкультуры или других ограничений.
Такой подход позволит снизить нагрузку на врачей и сделать административные процессы более эффективными, при этом оставляя школам четкое понимание необходимости медицинских справок. В министерстве подчеркнули, что это важный вопрос для системы здравоохранения, так как текущий высокий спрос на медицинские справки для оправдания отсутствия учеников создает избыточную нагрузку.
Министр здравоохранения также призвал школы, которые еще этого не сделали, скорректировать внутренние правила, чтобы исключить требование медицинских справок для оправдания простых случаев отсутствия. Это снизит ненужную нагрузку на врачей, систему здравоохранения и родителей.
Во время встречи обсуждалось также здоровье школьников. Исследования показывают негативные тенденции в привычках учащихся Латвии, что требует большего внимания со стороны системы образования и здравоохранения. Мелбарде отметила, что уровень знаний школьников в таких областях, как психическое здоровье, травматизм, здоровое питание и физическая активность, после изучения программ остается относительно высоким. Таким образом, специалисты в области образования и здравоохранения могут глубже оценить необходимость включения дополнительных тем в учебные программы, а также доступность и использование методических материалов для учителей.
Министры сошлись во мнении, что вопросы грамотности в области здоровья необходимо решать для формирования образованного общества, способного поддерживать хорошее здоровье и принимать осознанные решения о своем образе жизни.