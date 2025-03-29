Не каждый кашель требует справки от врача - министры предлагают изменения в школах

Во время встречи обсуждалось также здоровье школьников. Исследования показывают негативные тенденции в привычках учащихся Латвии, что требует большего внимания со стороны системы образования и здравоохранения. Мелбарде отметила, что уровень знаний школьников в таких областях, как психическое здоровье, травматизм, здоровое питание и физическая активность, после изучения программ остается относительно высоким. Таким образом, специалисты в области образования и здравоохранения могут глубже оценить необходимость включения дополнительных тем в учебные программы, а также доступность и использование методических материалов для учителей.