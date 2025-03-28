"Если бы не этот массовый психоз, то все бы сдали!" В Даугавпилсе 25 работников школ не смогли сдать экзамен по латышскому языку
Проведенные в этом году в Даугавпилсе проверки знаний латышского языка выявили, что 25 сотрудников школ не смогли сдать экзамен. Директор Даугавпилсской средней школы Draudzīgā aicinājuma Кристина Иванцова считает, что значительную роль сыграл стресс.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что из 963 педагогов, проверенных Центром государственного языка (VVC), уровень владения государственным языком оказался недостаточным у 32 педагогов, больше половины - в Даугавпилсе.
Как сообщает программа Latvijas Televīzija "Panorāma", в частности, в Даугавпилсской средней школе Draudzīgā aicinājuma экзамен не сдали семь сотрудников. Двое из них – педагоги – покинули работу, и на их места уже приняты новые специалисты. Пятеро сотрудников после экзамена взяли больничные. Иванцова предполагает, что проблемы со здоровьем могли возникнуть из-за стресса. "Если бы не этот массовый психоз, то все бы сдали", – считает Иванцова.
Продолжительность проверки была разной. По словам директора, "у кого-то она длилась всего 5 минут, у других – 30 минут". Учитель математики Елена Сметанина, чей родной язык – не латышский, поделилась с LTV своим опытом: "Моя проверка длилась всего 10 минут, и вопросы касались только моей профессии". Она объяснила, что изучала латышский язык, читая книги и смотря фильмы.
В Даугавпилсе в проверке участвовали 468 педагогов, и, по данным Даугавпилсского управления образования, 22 из них не смогли сдать экзамен. "В школах экзамен не сдали 25 сотрудников, среди них не только учителя, но и другие работники, например, библиотекари", – сообщили в управлении.
Центр государственного языка в этом году также проводил проверки в Риге, где проверили знания 494 педагогов. Из них 9 учителей не сдали экзамен. Хотя количество несдавших в обоих городах примерно одинаковое, в Даугавпилсе процент педагогов, не справившихся с проверкой, был значительно выше.
Государственная служба качества образования планирует в следующем учебном году посетить школы Даугавпилса, чтобы проверить, как проходит переход на обучение только на латышском языке.