"Если бы не этот массовый психоз, то все бы сдали!" В Даугавпилсе 25 работников школ не смогли сдать экзамен по латышскому языку

Как сообщает программа Latvijas Televīzija "Panorāma", в частности, в Даугавпилсской средней школе Draudzīgā aicinājuma экзамен не сдали семь сотрудников. Двое из них – педагоги – покинули работу, и на их места уже приняты новые специалисты. Пятеро сотрудников после экзамена взяли больничные. Иванцова предполагает, что проблемы со здоровьем могли возникнуть из-за стресса. "Если бы не этот массовый психоз, то все бы сдали", – считает Иванцова.