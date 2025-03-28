Этика и границы: нужно ли сообщать работодателю о своем заболевании - мнения латвийцев в соцсетях разделились

Вот что написал руководитель одной латвийской компании по подбору персонала: "В ходе подбора персонала часто приходится сталкиваться с кандидатами, не соблюдающим этику и мораль в рабочих отношениях. Один ездит на служебной машине в Юрмалу в рабочее время погулять, второй на рабочем собеседовании "забывает" рассказать, что у него рак, третий во всем обвиняет бывших коллег и клиентов, не стесняясь в выражениях (а он-то все сделал верно и правильно, всегда!) четвертый на рабочем собеседовании начинает "клеить" девушку - рекрутера".