Этика и границы: нужно ли сообщать работодателю о своем заболевании - мнения латвийцев в соцсетях разделились
В соцсетях разворачивается дискуссия, которая касается одного из самых чувствительных аспектов трудовых отношений: права на личную жизнь и этических норм. Комментарий руководителя компании по подбору персонала, в котором упоминались примеры "неэтичного" поведения кандидатов, вызвал оживленный спор.
Вот что написал руководитель одной латвийской компании по подбору персонала: "В ходе подбора персонала часто приходится сталкиваться с кандидатами, не соблюдающим этику и мораль в рабочих отношениях. Один ездит на служебной машине в Юрмалу в рабочее время погулять, второй на рабочем собеседовании "забывает" рассказать, что у него рак, третий во всем обвиняет бывших коллег и клиентов, не стесняясь в выражениях (а он-то все сделал верно и правильно, всегда!) четвертый на рабочем собеседовании начинает "клеить" девушку - рекрутера".
Из перечисленных пунктов "неэтичного", по мнению специалиста, поведения люди выделили пункт о том, что кандидат на собеседовании "забывает" рассказать о своем тяжелом заболевании. Этот пример разделил общественное мнение, заставив многих задуматься о границах между правом на конфиденциальность и профессиональной честностью.
С одной стороны, работодатели могут видеть необходимость такой информации для оценки способности сотрудника выполнять свои обязанности и возможных организационных рисков. В их глазах прозрачность кандидата может быть частью профессиональной этики. Однако это вызывает вопрос о границах требований: насколько работодатель вправе запрашивать сведения о личной жизни и здоровье кандидата?
С другой стороны, кандидаты, безусловно, имеют право на защиту своей личной информации. Законодательство Латвии и Европейского союза, включая Общий регламент по защите данных (GDPR), обеспечивает защиту конфиденциальности, что может включать информацию о состоянии здоровья. Вопрос о том, обязаны ли кандидаты раскрывать данные о своем заболевании, становится этически спорным, ведь такие требования могут быть восприняты как дискриминация или нарушение прав человека. Люди с тяжелыми заболеваниями часто сталкиваются с двойным вызовом: борьбой за здоровье и опасениями, что такие данные могут повлиять на их карьерные перспективы.
Что об этом думают комментаторы в соцсетях? Мнения разные:
- "Если от сотрудника ожидается такая честность и открытость по поводу своих болезней (а также, планов на увольнение, декрет и пр), то тогда мы можем и от работодателя ожидать открытости на тему состояния компании, планы на сокращения штата, обьективные причины не повышать зарплату и т.п".
- "Задавать вопросы о здоровье не запрещено (за исключением вопросов о беременности, что прямо запрещается). На месте работодателя было бы логично сообщить, какие требования к здоровью предъявляет будущая работа (например, 8 часов проводить на ногах у упаковочного конвейера) и спросить, нет ли у соискателя болезней, которые не позволят ему этим требованиям соответствовать".
- "Очень точно поднят баланс между правом на личное и ответственностью перед командой. Никто не должен выкладывать диагнозы - это личное. Но если ситуация уже влияет на работу, зрелый диалог помогает не скрыть, а договориться. Я лично за доверие, а не за отбор "по медицинской карте". Мы работаем с людьми, а не с идеальными анкетами".
- "Вопросы о здоровье, семейном положении, детях, вероисповедании и многом другом запрещены в процессе отбора персонала. Если на собеседовании эти вопросы задает потенциальный работодатель или его представитель, то это нарушение закона. Если претендент считает нужным про это все рассказывать по собственной инициативе, то это его личный выбор".
- "Так можно дойти до необходимости согласовывать с рекламодателем намерение создать семью. Ибо она предполагает рождение ребенка. А это отпуск по уходу и бюллетень, если ребенок болеет..."
- "Есть профессии, где от здоровья сотрудника зависят жизни людей. Скажем, если пилот скроет наличие эпилепсии, это будет преступно, по-моему. В остальных случаях никто не обязан раскрывать состояние своего здоровья".
- "Вам не кажется, что рекруты часто заигрываются в роли полубогов? Они решают судьбы людей, перечеркивают одним махом надежды. Но разве они не ошибаются? Или все ли они профи и их решение единственное правильное? Как часто они отсекают личное восприятие человека от профессионального?"